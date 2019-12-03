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    03.12.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    TÜBİTAK uzun ömürlü yoğurt sırrı satacak

    TÜBİTAK, kendi geliştirdiği “uzun ömürlü yoğurt” teknolojisinin transferi için ihaleye çıktı.

    TÜBİTAK uzun ömürlü yoğurt sırrı satacak

    Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, ihale kapsamında 3 ay raf ömrüne sahip yoğurt için sahip olunan patent ve “know-how”, 3 yıllığına ihaleyi kazanan şirkete devredilecek. TÜBİTAK, geleneksel yoğurdu 3 ay boyunca geleneksel tatta koruyan yöntemin devri için satış fiyatı üzerinden yüzde 3 pay alacak. 

    Raf ömrü 3 ay

    “Anadolu’da doğal olarak üretilen yoğurtlardan izole edilmiş, tanımlanmış, karakterize edilmiş ve duyusal özelikleri ile geleneksel damak tadına uygun yoğurt sağlayan kültürlerden seçilmiş bakteriler ile raf ömrü en az 3 ay olan bir yoğurt” olarak tanımlanan ürünün, piyasadaki yoğurtlardan farklı olduğu belirtiliyor.

    Piyasada üretilen yoğurtlarda kullanılan bakteri kültürlerinin çoğunluğu genetik değişikliğe uğratılarak bir kez yoğurt yapımında kullanıldıktan sonra gelişmeyecek şekilde hazırlandığı belirtilen patent başvurusunda, TÜBİTAK’ın yoğurdunun ise ihtiva ettiği antimikrobiyal maddeler sayesinde daha uzun süre güvenli bir şekilde kaldığı ve buzdolabı koşullarında çok yavaş asit ürettiği ifade edildi.

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