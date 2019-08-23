TÜBİTAK yapay zeka üssü olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK bünyesinde bir Yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planladıklarını belirterek, “Bu kurum, yapay zeka alanında çekirdek teknolojiler geliştirecek, akademide üretilen bilimsel çıktıları, kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak bir köprü vazifesi görecek” dedi.

Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı, Bakan Varank ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in katılımıyla Berlin’de gerçekleştirildi. Varank, enstitünün yapay zeka girişimlerini ve inovasyon kümelerini desteklemenin yanı sıra bu konuda uzmanlaşmış iş gücünü de artırmayı hedefleyeceğini belirterek, Alman Yapay Zeka Araştırmaları Merkezi, Federal Yapay Zeka Derneği ve Almanya’da bu konuda uzmanlaşmış üniversitelerle iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Varank, TÜBİTAK’ın Almanya’daki muadil kurumlarıyla gerek sanayiye gerekse akademiye dönük yapay zeka odaklı ortak proje çağrılarına çıkmak için hazır olduğunu ifade etti.

Yatırımlar artıyor

Türkiye’nin yeni teknolojilerde merkez ülkelerden biri olmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Varank, “Dijital teknolojileri geliştiren firmaların, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine destek olarak bu alandaki yatırımların sayısını artırıyoruz. Bilim İnsanı Destek Programları ile yapay zeka ve ilgili alanlarda burslar veriyoruz” dedi.

Strateji hazır

Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Türkiye’nin Yapay Zeka Stratejisi’nin tamamlanmak üzere olduğuna dikkati çekerek, “Konuyla ilgili tüm paydaşların katkılarıyla oluşturulan stratejiyi kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Türk-Alman Yapay Zeka Konferansı’nın ikincisini 2020’de Ankara’da gerçekleştireceğiz” dedi.

50 milyar dolar

Bakan Varank, Alman Odalar Birliği ile Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’na üye iş insanları ve yatırımcılara hitaben yaptığı konuşmada da, “Türkiye’de yatırım yapan Alman iş insanlarının kararlığıyla iki ülke arasında 37 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini en kısa sürede 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum” dedi.

İşbirliğinde kararlıyız

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Türkiye ile sanayi alanındaki iş birliğini masaya yatırdıklarını belirterek, “İlişkileri yoğunlaştırmak ve ekonomik büyüme için yeni itici güçler oluşturmak konusunda kararlıyız. Önemli ticaret ortağıyız. Makine, elektroteknik ve lojistik alanında çalışmalar yapmak gerekiyor. Bu alanlarda hem Türk ve hem de Alman ekonomisi benzer güce sahip” diye konuştu.

Altmaier, “Almanya olarak Sanayi 4.0’da öncüyüz. 2025’e kadar yapay zekaya 3 milyar euro yatırım yapma kararı aldık. Avrupa’da veri altyapısının oluşturulması yönünde çalışmalar olacak. Çünkü bütün veriler Çin ve ABD’de depolanıyor. Biz Avrupa’da böyle bir altyapıyı kurup işletmeliyiz. Bu konuda Türk dostlarımızla görüşmeye hazırız” dedi.

Uçak fabrikası kuracağız

Almanya’da Türk yatırımcılara ait uçak fabrikasında eğitim uçağıyla deneme uçuşu yapan Bakan Varank, “Aquila Havacılık’ın Almanya’daki üretiminin bir kısmını Türkiye’ye taşıyacağız. Türkiye’de kendi markamızla uçak üreteceğiz” dedi.