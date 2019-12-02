02.12.2019 - 09:00 | | AA
TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığınca 10 engelli personel istihdam edilecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere önlisans mezunu, engelli, 3 memur, 1 yönetici asistanı, 6 teknisyen ve tekniker alınacak.
Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak personel için son başvuru tarihi 6 Aralık olarak belirlendi.
İş başvuruları Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştiriliyor.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.