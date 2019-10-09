Tükenmişlik salgınına karşı kurumsal esenlik

Araştırmalar çalışanların finansal, duygusal, çevresel, sosyal, fiziksel, entelektüel, mesleki ve spritüel olmak üzere sekiz ana sorunla boğuşurken tükendiğini ortaya koyuyor. Sorunu ortaya koyduktan sonra çözüm de gecikmiyor elbette... Bu alanlarda verilen danışmanlıklar, pek çok kişinin sorunlarını aşmasına yardımcı oluyor. Bu faaliyetleri çatısı altında toplayan kavram da çalışma literatürüne girdi: Wellbeing. Türkçesi esenlik. Sağlıklı yaşam diye özetlenebilecek wellness’i içeriyor, ancak ondan daha geniş olarak bütünsel bir iyi olma haline karşılık geliyor.

Çalışan başına 100 TL

Şirketler, çalışanları için wellbeing hizmetini satın alabiliyor. Bu işin yarattığı ekonomi ise dünyada 40 milyar doları, Türkiye’de 10 milyon doları buldu. Şirketlere ‘iyi yaşam programları’ sunan Actifit’in kurucusu Melis Abacıoğlu şu bilgileri verdi:

“ABD’de ortalama yıllık çalışan başına 500 dolar wellbeing yatırımı var. Bu bütçe Türkiye’de yıllık 100-250 TL bandında. Türkiye’de çalışanların kurumsal wellbeing programlarına katılımı yüzde 35-50, ABD’de ise yüzde 10 düzeyinde.”

Cepteki arı

Hizmet verdikleri şirketlerde finansal okur yazarlıktan sağlıklı yaşama kadar farklı alanlarda seminerlerle çalışanları bilgilendirdiklerini, psikologlarla danışmanlık sunduklarını ve yarışmalarla motivasyonu yükselttiklerini anlatan Abacıoğlu, çalışanların bütün bunları birebir takip edebilmesi için bir de cep telefonu uygulaması oluşturduklarını söyledi. Abacıoğlu, Wellbees (bee: arı) adlı uygulamanın şirket için bir sosyal ağ olarak da kullanıldığını kaydetti.

Zirve yarın

Actifit, ‘kurumsal wellbeing’ kavramının yerleşmesini sağlamak üzere yarın İstanbul’da LOOP Kurumsal Wellbeing Zirvesi’ni düzenleyecek. YogaUni’nin kurucusu Alexis Gulliver’in Sandalye Yogası ile başlayacak zirve, Loylogic Mutluluktan Sorumlu Başkan Yardımcısı (Chief Joy Officer) Max Hunter, Unilever Başkan Yardımcısı Melissa Gee Kee, İK Teknolojileri Uzmanı Ann Ott ile Oyuncu ve İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat ve alanının önde gelen temsilcilerinin deneyimlerini aktaracağı oturumlar gün boyu devam edecek.