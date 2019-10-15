Tüketici markayı bıraktı ucuz ürünün peşine düştü

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD)tarafından düzenlenen Ortak Gelişim Kongresi’nde, konuşan Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, tüketicilerde fiyat farkındalığı ve promosyonlu ürünlere yönelimde önemli artış gözlendiğini söyledi.



Nielsen araştırmasına göre, market alışverişini ucuza getirmek için çaba harcayanların oranı 2018’deki yüzde 72 seviyesinden 2019’da yüzde 87’ye yükseldi. Mağaza sadakati ise 2018’de yüzde 73 olan seviyesinden 2019’da yüzde 47’ye kadar geriledi.



Ambalajlar küçüldü



Gıdada alkol hariç promosyonlu satışların toplam cirodaki payı da yüzde 29’a ulaştı. Promosyonlardaki artışın yanı sıra, ambalajlardaki küçülme de son dönemde bir diğer trend olarak öne çıktı.



Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, “Modern perakende, dinamo etkisi ve ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede kilit rol oynuyor. Fiyat değişikliği doğrudan bizden kaynaklıymış gibi algılanıyor. Tüketici sadakatinin kalmadığı ve alışkanlıkların hızla değiştiği bir dünyada hiçbir perakendeci fiyatları durduk yere artırmaz” dedi.









Aykaç, “Dünyada 3. olduğumuz taklit ve tağşişle mücadele, saatlik çalışma, Perakende Ticaret Kanunu’nda değişiklik, Hal Kanunu değişikliği, KDV düzenlemesi, kayıt dışı ile mücadele çalışmalarını yakından takip ediyoruz” dedi.



Tüketimin yarısı gıda



Galip Aykaç, hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 50’sinin gıda, yiyecek-içecek ve temel ihtiyaç maddeleri harcamalarından oluştuğunu, bu harcamaların sadece yüzde 26’sının modern kanallardan yapıldığını anlattı. Sektörün, 40 bin mağaza, 150 milyar TL ciro ve 425 bin istihdam yarattığını kaydeden Aykaç, şunları söyledi:



“Bu yıl ilk altı ayda sektör cirosu enflasyondan arındırılmış haliyle % 7, mağaza sayısı % 11, metrekareler % 6, çalışan sayısı % 6 arttı. Küçük metrekareli marketler çoğaldı. Bu gelişme olumlu görünmekle birlikte, önceki yıllara göre sektörde bir yavaşlama var.”