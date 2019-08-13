Tüketici şikâyetinde radikal düşüş var

Bir vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, bir bankanın kredi konusunda kendisini yanılttığını ve itirazına rağmen ücret iadesi yapmadığını kaydetti.

Dilekçe Komisyonu banka ve Ticaret Bakanlığı’na konuyu iletti. Banka TBMM’ye gönderdiği yazıda şikayete konu alacağın “müşteri memnuniyeti kapsamında” iade edildiğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü TBMM’ye gönderdiği yazıda Türkiye genelinde müşteri şikayetleri istatistiklerini açıkladı.

Rakamlara göre, Tüketici Hakem Heyetlerine 2010’da yapılan 179 bin 266 şikayet, 2014’te radikal bir ivmeyle 5 milyon 445 bin 308’e çıktı.

Zirve yapan şikayet rakamı, kademeli düştü ve 2018 yılında 562 bin 533 olarak gerçekleşti.