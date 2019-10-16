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    HaberlerEkonomi'Tüketiciler, yatırım ve emeklilik portföylerini iklim değişikliği için kullanabilir'
    16.10.2019 - 17:51 | | AA

    'Tüketiciler, yatırım ve emeklilik portföylerini iklim değişikliği için kullanabilir'

    İngiltere Etki Yatırımı Enstitüsü Başdanışmanı Jamie Broderick, iklim değişikliğinin toplumsal gereksinimlerle sermaye arasındaki bağı kuvvetlendirdiğini belirterek, "Tüketiciler de iklim değişikliği konusunda bir şey yapmak istiyorlarsa yatırım ve emeklilik portföylerini buna yönelik olarak kullanabilirler." dedi.

    'Tüketiciler, yatırım ve emeklilik portföylerini iklim değişikliği için kullanabilir'

    "Sürdürülebilir Büyümenin Sermaye Piyasaları Yoluyla Finansmanı"  konferansı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ana desteği, Borsa İstanbul ve CFA  Institute ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

    İngiltere Etki Yatırımı Enstitüsü Başdanışmanı Broderick, konferansta  yaptığı konuşmada, yatırımından geri dönüş almak isteyen bir yatırımcının,  finansa öncelik verebileceğini ve sürdürülebilirliğe odaklanabileceğini söyledi.

    Broderick, ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetimsel) odaklı yatırımın  entegrasyonu konusunda düzenlenen bir ankette, "Gelecek 3 yıl içerisinde  kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusuna tüketicilerin "geleneksel yatırımdan  uzaklaşan, sürdürülebilir ya da sorumluluk alma noktalarında azalma yaşayan ve  daha çok etki yatırımı çevresine kayan" eğilimlerinin gözlemlendiğini anlattı.

    "Böyle bir eğilimin ortaya çıkmasına neden olan şey iklim  değişikliğidir" diyen Broderick, insanların ESG'ye yıllardır yatırım yaptığını ve  iklim değişikliğinin toplumsal gereksinimlerle sermaye arasındaki bağı  kuvvetlendirdiğine işaret etti. Broderick, iklim değişikliğinin yatırımcıların  karşılaştıkları en önemli risklerden biri olduğunu vurguladı.

    "ŞEFFAFLIK, TÜKETİCİNİN HOŞUNA GİDİYOR"

    Jamie Broderick, iklim değişikliğine hitap etmek için yüksek rakamlara  ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Hükümetlerin dışında başka sermayelerin, varlık  yönetimlerinin, emeklilik ve sigorta fonlarının birçoğunun iklim değişikliği  noktasına kaydığını görüyoruz. Tüketiciler de iklim değişikliği konusunda bir şey  yapmak istiyorlarsa yatırım ve emeklilik portföylerini buna yönelik olarak da  kullanabilirler." diye konuştu.

    Birçok kişinin sermayenin nereye gittiğiyle ilgili fikrinin olmadığını  belirten Broderick, "Bunun değer kazandıran şeylere yatırılması tüketicilerin  hoşuna gidiyor. Kimisi emekliliklerinin yatırım amaçlı kullanıldığını da  bilmiyor. Daha fazla bilgi verilmesi lazım. Daha şeffaf olunması tüketicilerin  hoşlarına da gidiyor." dedi.

    "BAĞIŞ SONSUZA KADAR GİDER"

    Aalto Üniversitesi Yatırımlardan Sorumlu Direktör Kati Eriksson da  üniversite aktiviteleri için fon oluşturmayı amaçladıklarını, üniversitede  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin takip edildiğini söyledi.

    Üniversitede çok disiplinli bir araştırma çevresi olduğunu belirten  Eriksson, "Emeklilik fonu bir yerde bitecek. Bağış sonsuza kadar gider. Bu yüzden  büyük bir açı veriyor, özellikle varlık paylaşımı noktasında... Emeklilik fonları  düzenlenebiliyor. Çeşitli düzenleyici politikaları var. Ama bağışta böyle bir şey  yok." dedi.

    Eriksson, kaynakların çeşitlendirilmesi gerektiğini aktararak, bazen  bazı portföylerin riskli görülebildiğini, bunları çeşitlendirme yollarına gitmek  gerektiğini söyledi.

    Sermayenin değil, riskin çeşitlendirilmesi gerektiğini belirten  Eriksson, "Portföyümüzdeki likidite dışı olan yatırımları da artırmaya  çalışıyoruz. Özel sermaye fonlarının rolü tabii ki uzun vadede toplam portföyü  geliştirmektir. Özel sermaye, geri dönüşleri alabilmek için yetenekli yönetime de  ihtiyaç var. Ekiplere bilgi aktarımı da yapmak gerekiyor." diye konuştu.

     

    "YATIRIMCILAR, DAHA FAZLA ÖZEL SERMAYEYE YATIRIM YAPMAK İSTİYOR"

    Ak Portföy Alternatif Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı  Göktürk Işıkpınar ise 1998-2008'de özel varlık paylaşımının yüzde 30’lardan yüzde  70’lere çıktığını belirterek, "Araştırmalar, özel sermaye fonlarının kamu  fonlarına kıyasla yüzde 4 oranında daha iyi bir getirisi olduğunu gösteriyor.  Özel emeklilik fonları da aynı dönem içerisinde getiri olarak yüzde 20'den yüzde  26’ya çıkmıştı." dedi.

    Işıkpınar, araştırmalara göre, yatırımcıların daha fazla özel  sermayeye yatırım yapmak istediğini, özel sermayenin halen en çekici olan  alanlardan olduğunu ve Türk özel sermaye sektörünün 2012 yılından bu yana 4,5  katı kadar artış gösterdiğini kaydetti.

    Işıkpınar, Türkiye’de ki tasarruf havuzunun 2023’te 100 milyar  dolarlık bir rakama ulaşabileceğini de söyledi.

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