23.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
TÜKODER 30’uncu yılını kutluyor...
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) 30’uncu kuruluş yıldönümünü kutluyor. TÜKOED Genel Başkanı ve TÜDEF Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, yaptığı açıklamada tüketicilerin haklarını korumaları ve hak ettikleri hizmet ve ürünleri alabilmeleri için bilinçli olmaları gerektiğini söyledi.
Henüz tüketici hakları kavramı Türk hukuk sistemine girmeden derneğin 25 Ekim 1990 tarihinde kurulduğunu belirten Koçal, “TÜKODER, tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi ve tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilinç ve örgütlülük düzeyine ulaşabilmeleri amacı ile kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür” dedi. Aziz Koçal, TÜKODER’in politik ve ekonomik çıkarlara araç olmadan, kar amacı güden hiç bir kurum ve kuruluştan gelir elde etmeye yanaşmadan, yayın organlarında reklam almadan ve tüketiciyi herhangi bir ürüne yönlendirmeden, sadece üyelerinin gönüllü katkı ve katılımlarına dayanarak faaliyet gösteren bağımsız bir tüketici örgütü olduğunu kaydetti.