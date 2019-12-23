TÜKODER 30’uncu yılını kutluyor...

Henüz tüketici hakları kavramı Türk hukuk sistemine girmeden derneğin 25 Ekim 1990 tarihinde kurulduğunu belirten Koçal, “TÜKODER, tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi ve tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilinç ve örgütlülük düzeyine ulaşabilmeleri amacı ile kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür” dedi. Aziz Koçal, TÜKODER’in politik ve ekonomik çıkarlara araç olmadan, kar amacı güden hiç bir kurum ve kuruluştan gelir elde etmeye yanaşmadan, yayın organlarında reklam almadan ve tüketiciyi herhangi bir ürüne yönlendirmeden, sadece üyelerinin gönüllü katkı ve katılımlarına dayanarak faaliyet gösteren bağımsız bir tüketici örgütü olduğunu kaydetti.