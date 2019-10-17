Tüm ödemeleri cepe sığdıracak

Tüm ödemelerin ve finansal işlemlerin cep telefonuyla yapılmasını sağlamayı hedefleyen Turkcell, art arda yeni nesil çözümleri sunmaya hazırlanıyor. Fransa karşısında mücadele eden olan A Milli Takımımıza destek için gittiği Paris’te bir grup gazeteciyle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Hedefimiz cep telefonlarını mobil ödeme merkezine çevirmek. Hem para göndermek hem de bakiyenizdeki parayı harcamak için telefonunuz yeterli olacak” dedi.



Adeta ATM olacak



Bankacılık hizmetlerinden halen nüfusun yarısının kullandığını hatırlatan Erkan, birçok finansal hizmetin cep telefonu yoluyla yapılmasıyla bu oranın hızla yükseleceğine dikkat çekti.



Erkan, “Türkiye’de kredi skorunu ölçen en güçlü şirketlerden birisiyiz. Ödeme yapan 26 milyon müşterimiz var. Türkiye’nin en büyük bankasında bu sayı 8 milyon. Cep telefonları birer ATM görevi görecek. ATM kurmaya olan ihtiyacı ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.



Yükseliş trendinde



Paycell ve Financell markalarıyla iddialı olduklarını belirten Erkan, şöyle devam etti:



“Paycell uygulamamız 4 milyon kez indirildi. Paycell Kart 2 milyon satış adedine yaklaştı. Kartını aktif şekilde kullanan kullanıcı sayısı geçen yıla oranla 3 kat arttı. 3 milyon fatura Paycell ile ödendi. Paycell’in önümüzdeki günlerde Türkiye’nin en büyük ödeme platformu olacağına inancımız tam.”



Yerli üretim modeli cepte nasıl olmalı?

Cep telefonlarında tek bir cihazda 4 ana parçanın olduğunu belirten Murat Erkan, bunları, işlemci, ekran, pil ve kamera olarak sıralarken, “Bu dörtlü, toplam maliyetin yüzde 92’sini oluşturuyor. Bunları üretmeden yerli telefon üretmek yüzde 8’lik marjda oynamaktan ibaret kalır. Bu konuda devlet teşviki çok kritik. Bundan 15-20 yıl önce Güney Kore’de devlet şirketlere ekran üretsinler, pil üretsinler diye teşvik verdi” diye konuştu.

Acil durumda BiP devrede!



Turkcell’in yerli imkanlarla geliştirdiği hatta ihraç ettiği WhatsApp’a alternatif mesajlaşma uygulaması BiP’teki yeniliklere değinen Murat Erkan, “BiP’te ana ekrana yeni eklenecek olan acil durum aramaları özelliğiyle, ihtiyaç anında önceden belirlenecek kişilerle otomatik bilgi paylaşılabilecek. 112 Acil, 155 Polis ve 110 İtfaiye gibi acil durum numaralarına tek tıkla erişilebilecek” dedi.



Önceden belirlenecek 10 numara ile acil durumlarda güvende olunduğuna dair bilgi paylaşılabileceğine dikkat çeken Erkan, şöyle devam etti:



Net’ten kesintisiz iletişim



“Bunun yanında acil durum bildirimi özelliğiyle de belirlenen kişilere konum bilgisi BiP mesajı ve SMS ile gönderilebilecek, internet üzerinden kesintisiz iletişim kurulabilecek. Şarj bitse de bilgisayar kullanılarak internetten mesaj ve arama yapılabilecek.”



‘5G’ için net teklif



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’nin daha hızlı fiber altyapısını geliştirmesi gerektiğini bunun 5G için de gerekli olduğunu söyledi. Yapılan hesaplamaya göre; üç GSM operatörünün bu alanda ayrı ayrı yatırım yapmasının maliyeti 15 milyar dolar. Ortak yatırımla bu, 3-4 milyar dolarla sınırlı kalacak. Erkan bu kapsamda şunları kaydetti: “Mükerrer yatırımların engellenmesi adına, altyapı paylaşımları teşvik edilmeli. Son 3 yıldır fiber altyapıyı yaygınlaştırma konusunda ne yazık ki bir yol alamadık. Bu konuda tek bir çivi dahi çakamadık. Karayolları, orman alanları gibi lokasyonlarda aktif altyapı paylaşımı sağlanmalı. Ortak altyapı tarafında tek bir altyapı şirketi kuralım. Her şirketin mevcut altyapısı kadar yeni şirketten hissesi olsun. Yeni altyapı yatırımlarını da bu şirket yapsın.”





40 bin sporcuya ‘destek’ verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan kader birliklerini 2021 yılında kadar uzattıklarını söyleyen Erkan, şunları aktardı: “Bedensel Engelli Spor Federasyonu’na bağlı 18 branşın sponsoruyuz. Toplamda 600 milyon TL’nin üzerinde maddi destekle, 40 bin sporcunun yanında olduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin ana sponsoru olduk. 81 ilde 1 milyon 200 bin çocuk taramadan geçti. Kulüplerimizi destekliyoruz.”





Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, son dünya şampiyonu Fransa ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası H Grubu’nda liderliğini sürdüren A Milli Takımı’nı Paris’te yalnız bırakmadı.