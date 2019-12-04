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    04.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tüm zamanların koltuk rekoru

    SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, Antalya’da gelecek yaz iç ve dış hatlarda 5 milyon koltukla tarihin en yüksek arzını gerçekleştireceklerini bildirdi.

    Tüm zamanların koltuk rekoru

    Antalya’da düzenlenen toplantıda konuşan Bischof, 2019’un turizmde rekor yılı olduğunu, Antalya turizminde de bu yıl 15 milyon yabancı ziyaretçi sayısının aşıldığını belirtti.

    4.5 milyon yolcu

    THY ve Lufthansa’nın ortak girişimi SunExpress’in sadece Antalya için değil, havacılık için de bel kemiği olduğunu dile getiren Bischof, 30 yılda çok büyüdüklerini ifade etti.

    Antalya’da 2019’u, 25 uçak, 44 destinasyon ve 4.5 milyon yolcuyla kapatmayı hedeflediklerini belirten Bischof, şöyle devam etti:
    “Antalya’nın ilk uçak bakım ve onarım merkezini kuruyoruz. Hem turizme hem istihdama önemli katkısı olacak. Antalya’da rekor koltuk arzı ve yeni destinasyonlarımız var. 2019 yazında Antalya’ya 3.7 milyon koltuk kapasitesini sunmuştuk. 2020 yazında ise iç ve dış hatlarda toplam 5 milyonluk koltukla tarihimizin en yüksek arzını gerçekleştireceğiz.”

    Bischof, “Türkiye turizminin, ekonomisinin ve sosyal kalkınmanın bel kemiğiyiz. Antalya bizim ana yuvamız, 1700 SunExpress üyesi burada görev yapıyor. 2020’de de büyümeye devam edeceğiz. Kapasiteyi yüzde 10 artıracağız” dedi.

    Bischof, kış aylarında da 38 yere uçuş olacağını, Antalya’dan Almanya, Avusturya ve İsviçre başta olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu’ya uçuşların devam edeceğini bildirdi.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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