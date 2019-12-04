Tüm zamanların koltuk rekoru

Antalya’da düzenlenen toplantıda konuşan Bischof, 2019’un turizmde rekor yılı olduğunu, Antalya turizminde de bu yıl 15 milyon yabancı ziyaretçi sayısının aşıldığını belirtti.



4.5 milyon yolcu



THY ve Lufthansa’nın ortak girişimi SunExpress’in sadece Antalya için değil, havacılık için de bel kemiği olduğunu dile getiren Bischof, 30 yılda çok büyüdüklerini ifade etti.



Antalya’da 2019’u, 25 uçak, 44 destinasyon ve 4.5 milyon yolcuyla kapatmayı hedeflediklerini belirten Bischof, şöyle devam etti:

“Antalya’nın ilk uçak bakım ve onarım merkezini kuruyoruz. Hem turizme hem istihdama önemli katkısı olacak. Antalya’da rekor koltuk arzı ve yeni destinasyonlarımız var. 2019 yazında Antalya’ya 3.7 milyon koltuk kapasitesini sunmuştuk. 2020 yazında ise iç ve dış hatlarda toplam 5 milyonluk koltukla tarihimizin en yüksek arzını gerçekleştireceğiz.”



Bischof, “Türkiye turizminin, ekonomisinin ve sosyal kalkınmanın bel kemiğiyiz. Antalya bizim ana yuvamız, 1700 SunExpress üyesi burada görev yapıyor. 2020’de de büyümeye devam edeceğiz. Kapasiteyi yüzde 10 artıracağız” dedi.



Bischof, kış aylarında da 38 yere uçuş olacağını, Antalya’dan Almanya, Avusturya ve İsviçre başta olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu’ya uçuşların devam edeceğini bildirdi.