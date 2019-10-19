Turist sayısı İstanbul’un nüfusunu geçecek

Avdagiç, İstanbul’da otel doluluk oranlarının arttığına dikkati çekerek, “Batılı turistlerin geri gelme oranı arttı. İstanbul’da otel birim fiyatlarında yüzde 27 artış var, döviz bazında. Doluluk oranlarında yüzde 87’ye geldik. Beklentimiz, tarihinde ilk defa İstanbul’a gelen turist sayısının İstanbul nüfusunu geçmesi. Bu psikolojik bir eşik olacak. Yani 2019 için 15.5 milyon turist gelecek. Şu andaki veriler onu gösteriyor” diye konuştu.

Avdagiç, İstanbul Finans Merkezi’nin hızlıca devreye alınmasının da İstanbul için bir milat olacağını vurguladı.