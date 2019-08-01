Turist sayısında ilk yarıda büyük rekor

Turizmde tüm zamanların en iyi sayılarına ulaşan Türkiye, 2019’un ilk 6 ayında, 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artış kaydedildi. Bu dönemde Türkiye’ye en çok Rusya Federasyonu ve Almanya ziyaretçi gönderdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ‘Ocak-Haziran 2019’ dönemi sınır giriş çıkış istatistikleri ile Türkiye İstatistik Kurumunun ilk 6 aylık gelir ve yurt dışı ikametli vatandaş rakamları açıklandı.

İlk 6 ayda yurt dışı ikametli vatandaş sayısıyla birlikte yüzde 11.81 artış oranına ulaşan Türkiye, toplam 21 milyon 151 bin 530 ziyaretçi ağırladı.

6 ayın birincisi Rusya

Ocak-Haziran dönemi verilerine göre en çok ziyaretçi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.91 artış ve 2 milyon 709 bin 397 kişi ile Rusya Federasyonu’ndan geldi. Almanya yüzde 15.52 artış ve 1 milyon 802 bin 365 kişiyle ikinci sırada, Bulgaristan ise yüzde 25.14 artış ve 1 milyon 236 bin 280 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı İngiltere ve İran izledi.

Almanlar ilk sırada

Kültür ve Turizm Bakanlığının yabancı ziyaretçi verilerine göre, Türkiye’ye haziranda ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.5 artışla 5 milyon 318 bin 984 yabancı geldi.

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında haziranda Rusya Federasyonu birinci, Almanya ikinci, İngiltere ise üçüncü sırada yer aldı.

Rusya Federasyonu’ndan yüzde 4.62 artışla 1 milyon 35 bin 745 yabancı ziyaretçi ağırlanırken, yüzde 30.29 ile en büyük artış oranı Almanya’dan yaşandı.

Almanya’dan Türkiye’ye haziran ayında 588 bin 508 yabancı ziyaretçi geldi. İngiltere ise yüzde 17.22 artış ile 359 bin 462 ziyaretçi gönderdi. İngiltere’yi dördüncü sırada Bulgaristan ve beşinci sırada ise Ukrayna izledi.

Gelir de artıyor

Türkiye’nin yılın ilk 6 ayında elde ettiği turizm geliri ise toplam 12.6 milyar dolar oldu. Turizm gelirini artırmak adına önemli çalışmalar yapan Türkiye, bunun meyvelerini de toplamaya başladı.

Turizm geliri; 2018’in ilk 6 ayında 11.4 milyar dolar iken, 2017’nin aynı döneminde 8.7 milyar dolardı.

Turizmin en iyi yılı olan 2014’te ise bu rakam 14 milyar dolara yaklaşmıştı. Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması ise Ocak-Haziran 2019 döneminde 649 dolar oldu.

Günübirlikçiler geliri düşürüyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu dönemlerde günübirlikçi geçişlerinin fazla olduğunu belirtirken, bu nedenle kişi sayısı artışının daha yüksek, gelir artırışının daha düşük oranda kaldığını söyledi. Bağlıkaya, “Beklendiği gibi turizmde önemli değerler ardı ardına geliyor. Turizm geliri, kişi sayısına göre daha az görünse de; bunu Bulgaristan ve Yunanistan geçişlerinin artışıyla açıklayabiliriz. Gelire, günübirlikçileri ayırıp bakmak lazım. Turizmde bu yıl taşlar yerine iyice oturuyor. 2019 yılını, turist sayısı ve turizm geliri olarak her iki konuda da rekorla kapatacağız” dedi.

‘3. çeyrekte harcama artar’

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2019’un başında tahmin ettikleri gibi bu yılın rekorlar yılı olmaya devam ettiğini söyledi. ayık, “İlk altı aylık veriler de bunu kanıtlıyor. Yılın sonunda da çift haneli bir büyüme ve gelir artışı bekliyoruz. Harcama rakamlarına bakacak olursak, bunun dönemsel olduğunu görüyoruz. 3. Çeyrekteki rakamlar asıl geliri göstermesi açısından daha gerçekçi olur. Bu dönemde oluşan harcama kapasitesi, konaklamalara bağlı olarak daha düşük kalır” diye konuştu.

Bayramda hem denize hem kültüre!

11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı için tatil hazırlıkları da tamamlanıyor. Bu dönemde Antalya’dan Bodrum’a, Fethiye’den Ayvalık’a kıyı bölgeler yüzde 100 doluluklarla hizmet verecek. Yanı sıra Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki kültür turlarına da katılım oranı oldukça yüksek gerçekleşecek. Bayram tatili 9 güne çıkarılmasa da, yaz dönemine denk gelen bayram nedeniyle tatilciler, genellikle tercihlerini uzun süreli turlardan yana kullanacak.

Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin’den Batum ve Tiflis’e kadar çok seçenekli Karadeniz turları ile Kırklareli, Kıyıköy, İğneada, Tekirdağ, Edirne’yi içeren Trakya turları öne çıkıyor.

Gaziantep, Şanlıurfa/Göbeklitepe, Mardin, Nemrut Dağı güzergahında GAP turları ile Kapadokya turları talebinde de artış devam ediyor.

Yurt dışı turlarında ise yine Avrupa önde. İtalya’dan Çekya’ya; İspanya’dan Macaristan’a, Fransa’dan Avusturya’ya kadar olan bölgede yoğun talep var. Balkanlar ise yurt dışında liderliği bırakmıyor. Vizesiz yakın bölgeler, Yunan Adaları bayram tatili için de tercihler arasında bulunuyor.

Yüzde 100’ü yakalayacağız

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Kurban Bayramı döneminde tesislerde yüzde 95 ya da yüzde 100 doluluk yakalayacaklarını bildirdi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldığını, rezervasyonların devam ettiğini söyledi. Atmaca, “Otellerde yer kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir talep oldu. Birçok yer doldu, çok az yer kaldı. İyi bir bayram geçmesini bekliyoruz. İç pazarda ciddi bir hareketlilik olacak” dedi.