Turizm geliri üçüncü çeyrekte arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon 122 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 82,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 17,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettikleri belirtilirken, bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 887 milyon 256 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 143 milyon 866 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 649 dolar oldu

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 623 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 789 dolar oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 artarak 21 milyon 611 bin 964 kişi oldu. Bunların yüzde 85,3'ünü 18 milyon 438 bin 139 kişi ile yabancılar, yüzde 14,7'sini ise 3 milyon 173 bin 825 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 artarak 1 milyar 230 milyon 964 bin dolar oldu. Bunun 892 milyon 899 bin dolarını kişisel, 338 milyon 65 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2018 yılı üçüncü çeyreğine göre yüzde 30,2 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,2 artarak 2 milyon 949 bin 118 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 417 dolar olarak gerçekleşti.