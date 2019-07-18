Turizm payına CİRO itirazı

Eresin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurulması ve On Birinci Kalkınma Planına ilişkin AA’ya yaptığı açıklamada, ajansın turizme faydası olacağına kesinlikle inandıklarını belirtti.

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak için otellerden alınacak binde 7.5 turizm payının ciro üzerinden alınacağını ifade eden Eresin, şunları kaydetti:

Zarar etse bile

“Bu durum konaklama tesislerini zorlayacak. İlla da ‘cirodan pay alınacak’ deniliyorsa o zaman dünyadaki uygulamalarda olduğu üzere konaklama yapan misafirden alınması gerektiğini savunmuştuk.

Orta boy otelden karının neredeyse yüzde 3 ila yüzde 4.5’u civarında bir pay alınıyor. Bu gerçekten büyük bir oran. Bu turizm payı tesis zarar etse de talep ediliyor, biz buna şiddetle karşıyız.”