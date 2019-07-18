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    HaberlerEkonomiTurizm payına CİRO itirazı
    18.07.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Turizm payına CİRO itirazı

    Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak için otellerden alınacak turizm payı ciro üzerinden alınacak. Bu durum konaklama tesislerini zorlayacak” dedi.

    Turizm payına CİRO itirazı

    Eresin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurulması ve On Birinci Kalkınma Planına ilişkin AA’ya yaptığı açıklamada, ajansın turizme faydası olacağına kesinlikle inandıklarını belirtti.

    Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak için otellerden alınacak binde 7.5 turizm payının ciro üzerinden alınacağını ifade eden Eresin, şunları kaydetti:

    Zarar etse bile

    “Bu durum konaklama tesislerini zorlayacak. İlla da ‘cirodan pay  alınacak’ deniliyorsa o zaman dünyadaki uygulamalarda olduğu üzere konaklama yapan misafirden alınması gerektiğini savunmuştuk.

    Orta boy otelden karının neredeyse yüzde 3 ila yüzde 4.5’u civarında bir pay alınıyor. Bu gerçekten büyük bir oran. Bu turizm payı tesis zarar etse de talep ediliyor, biz buna şiddetle karşıyız.”

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