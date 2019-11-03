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    Haberler EkonomiTurizm payına e-beyanname
    03.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Turizm payına e-beyanname

    Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, “Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Turizm payına e-beyanname

    Konaklama tesisleri, seyahat acenteleri, hava yolu, havalimanı ve terminal işletmelerinin net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak turizm payına ilişkin beyannameler, elektronik ortamda verilecek.

    Bileşik tesisler ile konaklama, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yeme-içme ve eğlence ve deniz turizmi tesisleri ile anılan belgeye sahip deniz turizmi araçlarından binde 7,5, seyahat acentelerinden (münferit uçak bileti satışları hariç), hava yolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde 7,5, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce işletilenler hariç olmak üzere, havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 turizm payı alınacak. Bu oranlar kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi türlerde yüzde 50 indirimli uygulanacak.

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