‘Turizm trafiğiniz çok hızlı artıyor’

Amadeus’un Türkiye’deki 25’inci yılına özel gerçekleştirdiği İstanbul’da yapılan etkinlik olan ‘Amadeus Executive Summit’e Amadeus’un dünya çapındaki üst düzey yöneticileri katıldı. Zirveye, Amadeus Türkiye Genel Müdürü, Güney Avrupa Online Seyahat Satış Direktörü Eric Willems, Amadeus Perakende Seyahat Kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve EMEA Genel Müdürü Champa Magesh katıldı. Eric Willems, 30 yıl önce kurulan ve 190 ülkede faaliyet gösteren Amadeus’un 25 yıldan bu yana Türkiye’de olduğuna dikkat çekti.

Tren için görüşme

Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğunu kaydeden Willems, ilk başladıklarında sadece 3 kişiyken şu anda yaklaşık 250 çalışana ulaştıklarını ve bundan sonraki dönemde de büyümelerinin devam edeceğini belirtti. Türkiye’de tren yolları ile ilgili de büyük bir potansiyel olduğuna işaret eden Willems, “TCDD ile çeşitli görüşmeler yaptık. Dünyadaki en büyük tren operatörlerinin kullandığı hazır bir platform var. TCDD’yi de bu platformda görmek istiyoruz. Gelecekte tren yolu ile yapılacak yolculukların çok daha artacak” dedi.