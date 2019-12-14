Turizm yurda yayılıyor 12 aya çıkıyor

Gözet, çeşitlendirme yaparak turizmi 12 aya ve tüm yurt geneline yaymak istediklerine vurgu yaptı.

Dijital tanıtım

Gözet, müzeler hakkında da tanıtım çalışmaları yapıldığını belirterek, Türkiye’nin önemli turistik bölgelerinde çekilen reklam filmlerinin şu anda hedef pazarlarda gösterimde olduğunu söyledi.

Dijital tanıtım kampanyalarına değinen Gözet, bu yıl 38 ülkede Facebook, Google, Twitter, Instgram ve Youtube gibi global mecralarda Çin ve Rusya gibi ülkelerin de kendi popüler sosyal mecralarında dijital kampanyaların gerçekleştirildiğini anlattı. Gözet, “Ülkemize büyük hacimlerde turist gönderen ana pazarlarımızın yanı sıra dünya turizminde büyümeleriyle öne çıkan Uzak doğu ve Pasifik bölgelerinde yer alan Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya’ya ayrı önem veriliyor” dedi.