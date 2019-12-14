Turizm yurda yayılıyor 12 aya çıkıyor
Uzakrota Travel Summit etkinliği, turizm paydaşlarını bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, etkinlikte yaptığı konuşmada; “Turizmde 2023 hedefi 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir. Bu hedefler doğrultusunda 2019’da tanıtımda da yeni bir stratejik yaklaşıma girdik” dedi.
Gözet, çeşitlendirme yaparak turizmi 12 aya ve tüm yurt geneline yaymak istediklerine vurgu yaptı.
Dijital tanıtım
Gözet, müzeler hakkında da tanıtım çalışmaları yapıldığını belirterek, Türkiye’nin önemli turistik bölgelerinde çekilen reklam filmlerinin şu anda hedef pazarlarda gösterimde olduğunu söyledi.
Dijital tanıtım kampanyalarına değinen Gözet, bu yıl 38 ülkede Facebook, Google, Twitter, Instgram ve Youtube gibi global mecralarda Çin ve Rusya gibi ülkelerin de kendi popüler sosyal mecralarında dijital kampanyaların gerçekleştirildiğini anlattı. Gözet, “Ülkemize büyük hacimlerde turist gönderen ana pazarlarımızın yanı sıra dünya turizminde büyümeleriyle öne çıkan Uzak doğu ve Pasifik bölgelerinde yer alan Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya’ya ayrı önem veriliyor” dedi.