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    HaberlerEkonomi HaberleriTurizmciler: Konaklama vergisi gözden geçirilsin
    17.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turizmciler: Konaklama vergisi gözden geçirilsin

    Turizm sektörünün önde gelen kuruluşları, konaklama vergisine ilişkin yapılan düzenlemenin ilk fırsatta gözden geçirilmesini talep ediyor.

    Turizmciler: Konaklama vergisi gözden geçirilsin

    Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin tarafından yapılan ortak açıklamada, yakın tarihte yürürlüğe konulan Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı payının kesintisini yönetmeye hazırlanan sektörün, ‘konaklama vergisi’ nedeniyle daha da yüksek bir oranlı maliyet ile mücadele etmeye çalışacağı belirtildi.

    2015 ve 2016’da yaşanan daralma sonucu rekabet gücünü henüz toparlamaya başlamış turizm sektörünün bu ek maliyetlerle hedeflere ulaşabilmesinin kolay olmayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    ‘2020’de başlasın’

    Turizm sektörü açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

    “Bu düzenlemenin de olumsuz sonuçlarını tecrübe etmeden ilk fırsatta gözden geçirilmesi, sektörümüzün 2023 turizm hedeflerine ulaşılması  açısından kritik öneme sahiptir. Konaklama vergisinin sadece geceleme hizmeti için uygulanması, bölgelere ve turizm sezonuna göre oranların yeniden gözden geçirilmesi, sektörün 2020 yılı kontenjan sözleşmelerinin yürürlükte olduğu dikkate alınarak 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren başlatılması önemli bir ön adım olacaktır.”

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