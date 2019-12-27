Turizmde 2020 hızlı geçecek!

Türkiye’nin ‘stratejik sektörü’ turizmde yeni yıl için hazırlıklar tamam... Yabancılar büyük oranda rezervasyonlarını yaptı, yerli turistin erken rezervasyon dönemi devam ediyor.



Yeni yılda sektörün temel dinamiğini yabancı turistler ve kültür turizmi belirleyecek.



2015 sonunda uçak kriziyle bocalayan ve son 2 yıllık süreçte sınır olayları gibi olumsuzluklarla zaman zaman yara alan turizmciler; henüz kongre ve kruvaziyer turizminde istediklerini alamasa da, her mevsime yayılan yabancı turist ilgisi ve yurt içinde büyük gelişme gösteren kültür turizminden çok memnun.





3 kat fazla büyüdü



Geçen yıl dünya turizminin 3 katı büyüme gösteren Türk turizmi, 2020’de de Akdeniz çanağının öne çıkan ülkesi olacak.



Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda turizm sektöründe yapılacak çalışmalar ve hedefler de açıklandı. Buna göre, 2020’de turizm gelirinin 40 milyar doları aşacağı tahmin edilirken, ziyaretçi hedefi ise 51 milyon olarak belirlendi.



2019’un açıklanan son verisi olan ekim ayı turist sayılarına göre, ocak - ekim döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin sayısı 40.7 milyon olarak gerçekleşti. Yılın, 42 milyon yabancı turist sayısıyla kapanması bekleniyor. 2019 yılı ocak - ekim döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler ise 6.7 milyon turist ile Rusya, 4.6 milyon turist ile Almanya, 2.4 milyon turist ile İngiltere oldu.



Hedef 75 milyon



Turizmin kayıplar verdiği dönemde, turizmciler fiyatlarını düşürerek turist kazanma yoluna gitmişti. 2016’da hissedilen bu fiyat düşüşü, 2015 ve öncesine henüz dönemedi ama turistlerin yüksek talebi; fiyatları artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda turizm sektörü, turist sayısını artırmanın yanı sıra gelir artışına odaklı çalışmalar da yapıyor.



Türkiye’nin bu sayede, 2023 hedefi olan 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm gelirine daha kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.



56 milyon turist, 35 milyar $ gelir



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmin 2018’deki yükseliş grafiğinin 2019’da daha yukarılara taşıdığını hatırlatırken; ziyaretçi sayısı ve gelir artışında verimli bir yılın geride bırakılacağını söyledi.



Bu veriler ışığında 2020’nin çok daha iyi geçeceğini öngördüklerini belirten Bağlıkaya, “Bu yıl sonuna kadar 45 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşmayı, yurt dışından gelen vatandaşlarımızla birlikte bu sayının 50 milyonu bulmasını bekliyoruz. Buna bağlı olarak 2019 yılı sonunda turizm gelirimizin 32 milyar doları aşacağını tahmin ediyoruz. Turizmin stratejik bir sektör olarak, Türkiye’nin dış ticaret açığını tek başına kapatabilecek güçte. 2020’de 50 milyonu yabancı ziyaretçi olmak üzere yaklaşık 56 milyon ziyaretçiye ulaşmayı, turizm gelirimizin 35 milyar doları aşacağını öngörüyoruz” dedi.



Sürpriz pazarlar



2020’de turizmin önemli gündem maddelerinden birinin turizm gelirlerinin artırılması olacağına vurgu yapan Bağlıkaya, bunun için harcama potansiyeli yüksek pazar ve segmentlere ağırlık vermeye devam edeceklerini söyledi. Bağlıkaya, “Özellikle MICE, kültür, kruvaziyer, sağlık, gastronomi, spor ve alternatif turizm alanlarına yönelik etkinliklerimizi artırarak; Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya gibi yüksek harcama potansiyeline sahip Asya ve Uzakdoğu pazarlarında daha etkin olmayı hedefliyoruz. Gündemimizdeki önemli bir konu da seyahat acenteleri yasası. Yakın zamanda hepimizin menfaatlerini koruyan bu yasanın çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.



Yeni vergiler sorun olur mu?



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 2019’un turizm için olumlu bir yıl olduğunu anlatırken, yeni düzenlemelerle gelen vergilerin ise 2020’yi olumsuz etkileyebileceği öngörüsünde bulundu.



Eresin, “Konaklama tesisleri için cirodan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) için pay alınmasına karşı çıktık, ancak maalesef pozitif bir geri dönüş alamadık. Biz ajans payının sadece konaklama faturaları üzerinden talep edilmesini umuyoruz. Diğer yandan konaklama vergisi yüzde 1 ve yüzde 2 olarak toplam fatura bedelinin üzerinden talep edilecek şekilde yasalaştı. Uygulamanın başlamasıyla, acente ve tur operatörlerinin net oda fiyatları ortaya çıkacak ve sıkıntılar büyüyecek” diye konuştu.









‘Fiyat yükseliyor’



Turist sayısı artarken, konaklama fiyatlarının da yükseldiğini anlatan Eresin, “2020’nin bu yıldan daha iyi ve daha pozitif geçmesini bekliyoruz. Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı” dedi.



‘En avantajlı Türkiye olacak’



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı olan Sururi Çorabatır, Türkiye’nin 2020’de büyüyen dünya turizminin en avantajlı ülkesi olacağını söyledi.



‘10 ayda yakaladık’



Küresel ticaret hacmindeki daralmaya işaret ederken, “Buna rağmen turizmde büyümenin tüm dünyada devam edeceği öngörülüyor.

Türkiye ise, dünya turizminden fazla büyüyor. Yine bu büyümenin en avantajlı tarafı biz olacağız. Dünyada her mevsimi yaşayan, ayrı turizm alternatiflerini aynı anda sunabilen ülkeyiz. Hizmet kalitemiz ve fiyat dengemiz çok iyi. Ülke ekonomimiz için de vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Ekonomiye ve istihdama artarak katkı veriyoruz” dedi.



2018 turizm rakamlarının 2019’un ilk 10 ayında yakalandığını hatırlatan Çorabatır, sahil bölgelerinden kent merkezlerine, tüm Anadolu’ya kadar 2020’de de önemli bir büyüme oranı oluşacağını ifade etti.



Çorabatır, “2020’de de çift haneli bir büyüme bekliyoruz. Yine İstanbul’da da çift haneli büyüme devam eder. Akdeniz bölgesinin zaten güçlü bir büyüme oranı var, aynı şekilde Ege’ye de yansıyacak. Yıl içinde kurulan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın da büyük faydası olacağını düşünüyoruz. Bir taraftan kaynağı artıracak, diğer taraftan tek elden güçlü bir tanıtım gerçekleştirecek” diye konuştu.



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