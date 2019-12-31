Turizmde hedef 12’den vurulacak

Yıl sonu hedefi olan 51 milyon turist sayısına hızla ilerleyen Türkiye, 2019’un 11 ayında 48 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Toplam turist içindeki yabancıların sayısı 43 milyona ulaştı. 2018’in aynı dönemine göre yüzde 14.31 artış sağlandı.

Turist sayısı ve turizm geliri anlamında ‘en iyi yıl’ olarak bilinen 2014’ün toplamında 41.6 milyon ziyaretçi ağırlayan Türkiye, bu rekoru 2018 toplamında 46.1 turist sayısı ile geçmişti. 2019 ise Türkiye’nin turizmde her ay yeni bir rekor kırdığı yıl oldu. Tarihin en iyi kasım ayı verilerine ulaşan turizm sektörü, 11 aylık dönemde tüm yılların toplam turist sayılarını da geride bıraktı.

5 milyon yabancı farkı

2018’in ocak/kasım döneminde yabancı turist sayısı 37 milyon 537 bin olmuştu. 2019’da ise 2018’in aynı dönemine göre yabancı turist sayısı 5.4 milyonun kişinin üzerinde artış kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ocak-Kasım 2019 sınır verilerine göre Türkiye’yi yüzde 14.31 artışla 42 milyon 910 bin yabancı ziyaret etti. Kasımda ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 11.41 artış ile 2 milyon 190 bin oldu.

Yılın 11 ayında en çok turistin geldiği ilk 3 ülke sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.4 artış ve 6.8 milyonla Rusya birinci, yüzde 11.57 artış ve 4.8 milyonla Almanya ikinci, yüzde 13.30 artış ve 2.5 milyonla İngiltere üçüncü oldu.

Kasımda İstanbul, toplamda Antalya

Türkiye’yi ziyaret eden turistler, Türkiye’nin pek çok yerini ziyaret etti. Turizm stratejisinde belirtilen ve turistlerin ülkede homojen dağılımı hedefine doğru önemli bir adım atıldı.

Kasımda en çok ziyaretçinin geldiği il İstanbul oldu. Yabancıların en çok giriş yaptığı sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul yüzde 49.6 pay ile ilk sırada yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise, Antalya yüzde 33.6 pay ve 14.4 milyon kişi ile birinci olurken, İstanbul yüzde 32.1 pay ve 13.7 milyon kişi ile ikinci oldu.

Dünyada 6’ncılığını korudu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı verilerde, Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) Aralık 2019 verilerine de yer verildi. Buna göre Türkiye, dünyada 2018 yılı ziyaretçi sıralamasında 6’ncılığını korudu. UNWTO’nun açıkladığı en son veri olan 2018 yılında, Türkiye’nin dünya turizm gelirlerindeki sıralaması da 15 oldu.

Avrupa’nın en çok turizm geliri elde eden 6’ncı ülkesi olan Türkiye, yine Avrupa’da en çok turisti ağırlayan 4’üncü ülke oldu.

Çift haneli büyüme

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, hedefler doğrultusunda güçlü bir büyüme olduğunu vurguladı. Çorabatır, “2019’da çift haneli büyümeyi gördük. Hem pazarlarda, hem de bölgelere göre artış var. Büyüme, Türkiye geneline yayılıyor. Beklentimiz 2020’de de çift haneli büyümenin devam etmesi yönünde” dedi.