Turizmde katkı payı başlıyor

Tanıtım için

Temmuzda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş, ajansın faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınması kararlaştırılmıştı.

Buna göre, bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile deniz turizmi araçlarından binde 7.5, seyahat acentelerinden uçak bileti satışı hariç on binde 7.5, hava yolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden on binde 7.5, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 turizm payı alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme ve ödemesine ilişkin esasları belirlemeye yetkili kılınırken, Gelir İdaresi Başkanlığı da konuya ilişkin bir tebliğ taslağı hazırladı.

Beyan dönemine dikkat

Turizm payı beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunlu olacak. Beyan dönemleri, kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için üç aylık olacak belirlendi. Turizm payının beyan süresi, beyan dönemini takip eden ayın son günü olacak.

Beyanname, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecek. Beyan edilen turizm payı aynı süre içerisinde ödenecek.