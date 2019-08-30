Turizmde sıcak yaz!

Türkiye’yi temmuz ayında ziyaret eden yabancı sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.67 arttı, yılbaşından itibaren toplam 24 milyon 693 bin 886 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, bu yılın ocak-temmuz dönemi turizm istatistikleri açıklandı.



Buna göre, Türkiye’ye söz konusu dönemde, yaklaşık 25 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Rusya Federasyonu ve Almanya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.



Türkiye’yi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.67 artışla 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaret etti. Bu yılın 7 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.11 artarak, 24 milyon 693 bin 886 oldu.









3.7 milyon Rus



Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında, temmuzda yüzde 16.2 artış ile Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 14.06 artışla ikinci, İngiltere yüzde 19.78 artışla üçüncü oldu. İngiltere’yi Hollanda ve Ukrayna izledi.



Türkiye’yi temmuzda 1 milyon 43 bin 40 Rus, 868 bin 307 Alman ve 425 bin 44 İngiliz ziyaret etti. Rusya Federasyonu, 7 aylık verilerde de yüzde 14.54 artışla birinciliği korudu.

Ocak-Temmuz 2019 döneminde, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu’nun ardından Almanya yüzde 15.04 artışla ikinci, Bulgaristan yüzde 23.5 artışla üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı İngiltere ve İran izledi.



Türkiye, yılın 7 ayında 3 milyon 752 bin 437 Rus, 2 milyon 670 bin 672 Alman ve 1 milyon 444 bin 789 Bulgar vatandaşını ağırladı.









Doluluk yükselişte, fiyat yüzde 14 arttı



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’nin Temmuz 2019 otel doluluklarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artarak yüzde 76.1’e yükseldiğini açıkladı. Satılan odaların ortalama günlük bedeli temmuzda yıllık yüzde 14 artışla 100.3 euro oldu.



Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için beş yıldızlı otelleri baz alarak hazırladığı Temmuz 2019 Ülke Performans Raporuna göre, toplam oda sayısı üzerinden oda başına elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 16.4 artışla 76.3 euro olarak gerçekleşti. Temmuzda Avrupa destinasyonları doluluk ortalamasının yüzde 79, ortalama oda fiyatının ise 119.8 euro olduğu belirtildi.





İlk yedi aylık dönemde ise Türkiye’nin ortalama doluluk oranları yüzde 1.2 artışla yüzde 65.6, ortalama oda fiyatı yüzde 9.1 artışla 75.1 euro, oda başı elde edilen gelirler yüzde 10.4 artışla 49.2 euro oldu.



Oda fiyatlarında rekor düzeye Türkiye ortalamasında 115.6 euro ve İstanbul ortalamasında 152.9 euro ile 2012 yılında ulaşılmıştı.