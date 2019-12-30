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    30.12.2019 - 11:32 |

    Turizmde yeni rekor!

    Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 48 milyonu aştı. Yabancı turist sayısı 11 ayda yüzde 14,31 artarak 42,9 milyona ulaştı.

    Turizmde yeni rekor!

    Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 yılı Giriş Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar istatistiklerini paylaştı.

    Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre, 2019 yılı Kasım ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,41 artış kaydedildi. 2019 yılı Kasım ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,41 oranında bir artış göstererek 2 milyon 190 bin 622 oldu.

    Kasım ayında ülkemize gelen 2 milyon 190 bin 622 yabancı ziyaretçinin 34 bin 240'ı ( yüzde 1.56) günübirlikçi oldu.

    OCAK-KASIM DÖNEMİ

    2019 yılı Ocak-Kasım döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,31 artış kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,31 artış göstererek 42 milyon 910 bin 408 oldu. Ocak-Kasım döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 507 bin 554'ü (yüzde 1.18) günübirlikçi oldu.

    Jet işçi temizlik yapmadan duramıyorGaziantep’in İslahiye ilçesinde bir temizlik işçisi koşa oynaya sokak ve caddeleri temizliyor. Temizlik yapmadan duramayan işçi, diğer çalışanlara göre daha hızlı hareket etmesi nedeniyle de jet işçi olarak da tanınıyor.
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