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    HaberlerEkonomiTurizme doping yolda
    07.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turizme doping yolda

    Yeni Ekonomi Programı’nda turizm önemli yer tutuyor. Buna göre sezon uzayacak, sağlık turizmi gelişecek, Türkiye film merkezi olacak.

    Turizme doping yolda

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020 - 2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hükümet, cari işlemler dengesinin sağlanması amacıyla turizmde bir dizi politika ve tedbir belirledi.

    Buna göre, turizmde sezonu uzatacak ve kişi başı harcamayı artıracak 2023 Türkiye Turizm Stratejisi hayata geçirilecek. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, tanıtım, pazarlama ve sektörün hizmet kalitesini artırıcı faaliyetleri ve turizm yatırımlarını destekleyecek. Sağlık turizminin geliştirilmesi için projeler hayata geçirilecek.

    Doğrudan uçuşlar artacak

    Kültür ve sanat endüstrileri güçlendirilerek Türkiye, önemli bir film çekim merkezi ve dizi/film ihracatçısı haline getirilecek. Ana kaynak pazarı olan ülkelerin seçilmiş şehirlerinden turistik bölgelere başlatılan doğrudan tarifeli uçuş seferleri ve düzenlenen bölge sayısı artırılacak.

    Turizme doping yolda

    STRATEJİK ÖNEM...

    TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA’ya yaptığı açıklamada, Bakan Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin YEP kapsamında turizm sektörüne geniş bir şekilde yer ayrılmasının devletin turizme verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.

    Programda, turizm kaynaklı gelirlerin artmasının cari işlemlere katkısına vurgu yapıldığını ve turizm gelirlerindeki artışla birlikte cari işlemler dengesinde Cumhuriyet tarihinin en iyi seviyelerine ulaşıldığına dikkat çekildiğini ifade eden Bağlıkaya, “Kamu yatırımlarında öncelik verilecek alanlar arasında turizme vurgu yapılması, devletimizin turizmi stratejik önemde bir sektör olarak gördüğünün de açık bir göstergesi niteliğinde” diye konuştu.

     

    Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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