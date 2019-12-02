Turizmin başkentinden sevindiren haber!

Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, 193 ülkeden turist çeken Antalya, turizm sektöründe bu yıl üst üste rekor kırmaya devam ediyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların rekorunu kıran kent, bu yıl 11 ayda 15 milyonun üzerinde turisti ağırladı.

Kente hava yoluyla gelen turist sayısı 1 Ocak - 30 Kasım tarihleri arasında 15 milyon 37 bin 331 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ise turist sayısında yüzde 17'lik bir artış gerçekleşti.

Antalya'ya aynı dönemde 593 bin 80 yerli turist ziyaret etti.

EN ÇOK RUSLAR GELDİ

Kente gelen turistlerin ülkelerine göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırada Ruslar yer aldı. 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında Rusya'dan 5 milyon 524 bin 160 Rus turist geldi. Rus turist sayısında geçen yıla göre yüzde 16'lık bir büyüme gerçekleşti.

İkinci sırada yer alan Almanya'dan ise gelen turist sayısı 2 milyon 602 bin 725 kişi oldu. Almanya pazarında ise yüzde 15,5'luk bir artış yaşandı.

Kente en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Ukrayna üçüncü, İngiltere dördüncü, Polonya ise beşinci sırada yer aldı. Ukrayna'dan 802 bin 628, İngiltere'den 705 bin 917 ve Polonya'dan 548 bin 730 turist geldi.

Hollanda, Romanya, Kazakistan, Çek Cumhuriyeti ve İsveç de ilk 10 arasında yer aldı.