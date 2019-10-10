BİST99.6490EURO6,470,37USD5,880,07ALTIN284,780,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiTürk bahçesine altın ödül
    10.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk bahçesine altın ödül

    Pekin Expo’da altı ay boyunca yaklaşık 20 milyon ziyaretçinin akınına uğrayan ve ziyaretçilerin her köşesini ayrı bir fotoğraf alanı olarak kullandığı Türk Pavilyonu, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (IAHP) tarafından verilen Özel Altın Ödül ve Onur Belgesi ile başarısını tescilledi.

    Türk bahçesine altın ödül

    Ziyaretçi yoğunluğu, tasarım ve konsepti ile ödüle layık görülen Türk Pavilyonu, Türkiye’nin sahip olduğu tüm güzellikleri dünyaya duyurmayı başardı.

    20 milyon

    Çin’de düzenlenen Pekin Expo 2019’un yıldızı, yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Türk pavilyonu oldu. Anadolu’nun 12 bin yıllık köklü medeniyetler mirasını harmanlayan konsept ve mimari ile tasarlanan Türk pavilyonunda ziyaretçiler, Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 mimari eserle küçük bir Türkiye turunun yanı sıra Türk mücevherlerinden tekstiline, zeytinyağından fındığa kadar Türkiye’nin önde gelen ihracat ürünlerini de keşfetme imkânı buldu.

    Özellikle mermer şadırvan, selsebil, fıskiye gibi Türkiye’ye özgü unsurların Çinlilere Türk bahçesini daimî olarak hatırlatacağını belirten Ekmekçi, “Pavilyonu, Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinden getirdiğimiz yerel malzemelerle donattık. Pavilyon Çinli turist sayısının artmasını da sağlayacak” diye konuştu.

    Kalıcı olacak

    Pavilyonun tasarımını yapan Design Dream Factory (dDf) Ajans Başkanı Doğan Ekmekçi, “Türkiye Pavilyonunu yapım aşamasının koşulları çok zordu ama 4 ay kadar bir sürede herkesin beğenisini kazanan bir pavilyon inşa ettik. Çin hükümetinin Türkiye Pavilyonunun kalıcı bir eser olarak alanda yaşamasını istemesi ve bu ödül tüm emeklerimize değdi” diye konuştu.

    Türk bahçesine altın ödül



    Özel Altın Ödül ve Onur Belgesi Expo Pekin 2019 Ticaret Bakanlığı Türkiye Komiseri Müge Varol Ilıcak ile Dream Design Factory ajans başkanı Doğan Ekmekçi tarafından alındı.

    Aşırı hız ölüm getirdi, kafasına bariyer saplandıBursa'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, hızını alamayarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kazada ön camdan giren bariyer sürücünün kafasına isabet etti. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son depremler Kandilli Rasathanesi | 10 Ekim deprem mi oldu?

    Son depremler Kandilli Rasathanesi | 10 Ekim deprem mi oldu?

    Milli Piyango çekiliş sonuçları | Milli Piyango bilet sorgulama

    Milli Piyango çekiliş sonuçları | Milli Piyango bilet sorgulama

    Son dakika: Erzincan'da deprem...

    Son dakika: Erzincan'da deprem...

    O baba tutuklandı!

    O baba tutuklandı!

    Sıradaki Haber