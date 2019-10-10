Türk bahçesine altın ödül

Ziyaretçi yoğunluğu, tasarım ve konsepti ile ödüle layık görülen Türk Pavilyonu, Türkiye’nin sahip olduğu tüm güzellikleri dünyaya duyurmayı başardı.



20 milyon



Çin’de düzenlenen Pekin Expo 2019’un yıldızı, yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Türk pavilyonu oldu. Anadolu’nun 12 bin yıllık köklü medeniyetler mirasını harmanlayan konsept ve mimari ile tasarlanan Türk pavilyonunda ziyaretçiler, Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 mimari eserle küçük bir Türkiye turunun yanı sıra Türk mücevherlerinden tekstiline, zeytinyağından fındığa kadar Türkiye’nin önde gelen ihracat ürünlerini de keşfetme imkânı buldu.



Özellikle mermer şadırvan, selsebil, fıskiye gibi Türkiye’ye özgü unsurların Çinlilere Türk bahçesini daimî olarak hatırlatacağını belirten Ekmekçi, “Pavilyonu, Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinden getirdiğimiz yerel malzemelerle donattık. Pavilyon Çinli turist sayısının artmasını da sağlayacak” diye konuştu.



Kalıcı olacak



Pavilyonun tasarımını yapan Design Dream Factory (dDf) Ajans Başkanı Doğan Ekmekçi, “Türkiye Pavilyonunu yapım aşamasının koşulları çok zordu ama 4 ay kadar bir sürede herkesin beğenisini kazanan bir pavilyon inşa ettik. Çin hükümetinin Türkiye Pavilyonunun kalıcı bir eser olarak alanda yaşamasını istemesi ve bu ödül tüm emeklerimize değdi” diye konuştu.









Özel Altın Ödül ve Onur Belgesi Expo Pekin 2019 Ticaret Bakanlığı Türkiye Komiseri Müge Varol Ilıcak ile Dream Design Factory ajans başkanı Doğan Ekmekçi tarafından alındı.