Türk bankalarının görünümü yükseldi

Fitch Ratings’ten yapılan açıklamada, 1 Kasım’da Türkiye’nin kredi notunun “BB-” olarak teyit ederek görünümünün ‘negatif’ten ‘durağan’a revize edildiği hatırlatıldı ve bununla uyumlu şekilde 20 Türk bankasının da görünümlerinin durağana yükseltildiği bildirildi.

‘Piyasa istikrarlı’

Açıklamada bankaların finansal iştiraklerinin görünümlerinin de durağana çevrildiği belirtildi. Ayrıca, Akbank ve Türkiye İş Bankası’nın yerel para birimi cinsinden (LTLC IDR) uzun vadeli IRD görünümünün negatiften durağana çevrildiğine vurgu yapıldı. Görünüm değişikliğinin ülkenin bankaları destekleme becerisine ilişkin risklerin azalışını yansıttığı belirtilerek, Türkiye’nin dış finansmanında sert bozulma ihtimalinin yakın vadede daha düşük olduğu da hatırlatıldı. Fitch Ratings’in açıklamasında bu yüzden hükümetin bankalara müdahale etme olasılığının da azaldığı belirtildi. Fitch Ratings’in bankaların faaliyet ortamlarına, varlık kalitelerine, sermaye pozisyonlarına, döviz likiditelerine ilişkin gelişmeleri gözlemlemeye devan edeceği de vurgulandı.

Açıklamada, “Artan piyasa istikrarı bankaların kredi profilleri üzerindeki aşağı yönlü riskleri azaltabilir” ifadesine yer verildi.

Sermaye ve likidite tamponlarının dikkate değer piyasa gerilimini absorbe edebilir seviyede olduğuna dikkat çekildi.