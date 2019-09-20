Türk ekonomisine Fitch övgüsü geldi

Parker, Türkiye’de genel ekonomik görünümün iyileştiğine işaret ederek, şunları söyledi:



“Türkiye’de bazı temeller halen son derece güçlü; kamu bilançosu, düşük kamu borcu gibi. Özel bankalar görece iyi durumda. Özel sektör esnek ve dinamik. 60 milyar dolarlık cari açık ortadan kaldırıldı ve şu anda cari fazla veriliyor. Ayrıca bunu finanse etmeleri için gereken sermaye akışını çekmekte hiç zorluk yaşamadılar. Geçen sene bu zamanlarda bu konuda şüpheler vardı.



Enflasyon şu anda düşüyor ve büyüme iyileşiyor. Türkiye’nin toplam rezervine odaklanıyoruz. Bunun daha önemli bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde. Net döviz rezervi ise 30 milyar dolara yakın. Bunun sebebi kamunun dış borcu yükümlülükleri görece düşük seviyede. Finansman yükümlülüklerini büyük çoğunluğu özel sektöre, şirket ve bankalara ait. Biz toplam rezervin daha önemli bir gösterge olduğunu düşünüyoruz.”



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından önceki gün açıklanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi’nin teknolojik ve katma değeri yüksek üretim için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.