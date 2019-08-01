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    HaberlerEkonomiTürk Eximbank TL kredi faizini indirdi
    01.08.2019 - 15:19

    Türk Eximbank TL kredi faizini indirdi

    Türk Eximbank, KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını %15,19’dan %11,84 seviyesine indirdi. Söz konusu değişiklik oransal olarak %22 düzeyinde bir indirime tekabül ediyor.

    Türk Eximbank TL kredi faizini indirdi

    Banka'dan yapılan açıklamaya göre son 2 ayda TL kredilerde yaklaşık 6 puanlık indirim yapıldığı ve faiz oranlarındaki aşağı yönlü trende paralel olarak faiz indirimlerine devam edileceği bildirildi.

    Genel olarak faizlerdeki düşüşün ekonomideki canlanmayı arttırması beklenirken Eximbank’ın cazip faiz oranlarının da ihracatçılarımızın rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

    Türk Eximbank 2019 yılının ilk 7 ayında toplam 25,4 milyar dolar olan ihracat desteğini yıl sonunda 48,4 milyar dolara yükseltmeyi ve destek verdiği ihracatçı sayısını 12.500’e çıkarmayı hedefliyor.

    Bayram yaklaşırken dikkat! Hepsi gerçek olmayabilirİstanbul da vatandaşları voip hat, photoshop dekont ve kart kopyalama yöntemleriyle dolandıran 3 ayrı şebekeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda 14 dolandırıcı yakalanıp gözaltına alındı. İlk tespitlere göre 20’nin üzerinde vatandaşı 500 bin liraya yakın bir miktarda dolandırdığı belirlenen şebekelerin mağdurlarını belirlemeye yönelik polisin çalışması devam ediyor.
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