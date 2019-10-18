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    HaberlerEkonomiTürk Eximbank’a yeni genel müdür
    18.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk Eximbank’a yeni genel müdür

    Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney oldu. Güney’in atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Güney, Vakıf Katılım’da genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

    Türk Eximbank’a yeni genel müdür

    Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Akdeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev süreleri 31 Aralık 2020’ye kadar, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının görev süresi de 31 Aralık 2023’e kadar uzatıldı.  

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