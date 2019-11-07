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    HaberlerEkonomi HaberleriTürk ihracatçısı Çin çıkarmasında
    07.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk ihracatçısı Çin çıkarmasında

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Çin pazarından Türk ihracatçısının daha fazla pay alması için çalışmayı sürdürüyor.

    Türk ihracatçısı Çin çıkarmasında

    TİM koordinasyonunda, dünyanın en büyük ithalat fuarı olan Şanghay’daki Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (CIIE) milli katılım organizasyonu gerçekleştirildi.

    5 Kasım’da kapılarını açan fuarda gıdadan, kozmetiğe, medikalden tekstile farklı sektörlerden 59 Türk firması ve 5 kurum ürünlerini tanıtırken, Türk standında gerçekleştirilen şov ve etkinliklere katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor.

    10 Kasım’a kadar devam edecek fuara bu yıl 150’den fazla ülkeden 3 binin üzerinde katılımcı ve 450 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

    Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’la birlikte TİM Başkanı İsmail Gülle Başkanlığındaki heyet Türkiye pavyonu, Türk lezzetleri alanı ve firmaları ziyaret etti.

    10 trilyon $ hacim

    İsmail Gülle, Çin’in önümüzdeki 5 yılda 10 trilyon dolara çıkması beklenen ithalat hacminden Türk ihracatçılarının hak ettikleri payı almaları için çalıştıklarını belirtti.

    Geçtiğimiz yıl ilk defa katıldıkları fuarda 38 firma ile yer aldıklarını hatırlatan İsmail Gülle, “Her sene fuara katılan firma sayımız artıyor. 2018’de iş birliği anlaşmaların tutarı 620 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmişti. Bu sene daha yoğun bir ilginin ve daha büyük çapta ticaret anlaşmalarının yapılacağını bekliyoruz” dedi.

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