Türk iktisatçıya en prestijli ödül

Master ve doktora öğrenimini İsveç’de tamamlayan Dr. Özge Öner, 2018 yılından beri Cambridge Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.

Öner, İsveç’de İktisadi ve İdari Bilimler alanında çalışmalar yapan 35 yaş altı araştırmalara verilen prestijli ödülü, Coğrafi İktisat ve Girişimcilik alanlarına yaptığı katkılarından dolayı almaya layık görüldü.

Özge Öner’in iktisat ve coğrafya arasında köprü niteliğinde bulduğu çalışmaları, göçmen girişimciliği ve yerleşim yerleri arasındaki ilişki, perakende ve servis coğrafyası, yerel kurumların ve yerel siyasi tercihlerin bölgesel girişimciliğe etkileri gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.