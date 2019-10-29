29.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Türk iktisatçıya en prestijli ödül
Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk İktisatçı Dr. Özge Öner, İsveç’de 2019 yılının en başarılı genç araştırmacısı ödülüne layık görüldü. Öner, İsveç’de İktisadi ve İdari Bilimler alanında çalışmalar yapan 35 yaş altı araştırmalara verilen dünyanın en prestijli ödüllerinden birine, Coğrafi İktisat ve Girişimcilik alanlarına yaptığı katkılarından dolayı almaya layık görüldü.
Master ve doktora öğrenimini İsveç’de tamamlayan Dr. Özge Öner, 2018 yılından beri Cambridge Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.
Öner, İsveç’de İktisadi ve İdari Bilimler alanında çalışmalar yapan 35 yaş altı araştırmalara verilen prestijli ödülü, Coğrafi İktisat ve Girişimcilik alanlarına yaptığı katkılarından dolayı almaya layık görüldü.
Özge Öner’in iktisat ve coğrafya arasında köprü niteliğinde bulduğu çalışmaları, göçmen girişimciliği ve yerleşim yerleri arasındaki ilişki, perakende ve servis coğrafyası, yerel kurumların ve yerel siyasi tercihlerin bölgesel girişimciliğe etkileri gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.