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    HaberlerEkonomiTürk - İş Başkanı: Umutsuz değilim
    08.08.2019 - 08:33| ANKARA Milliyet

    Türk - İş Başkanı: Umutsuz değilim

    Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolüyle ilgili, “Sayın Cumhurbaşkanı’na ve ülkeyi yönetenlere sesleniyorum, vaktimiz kalmadı, işçilerin taleplerini lütfen yerine getirin. Ya anlaşacağız ya da arkadaşlarımız kanundan doğan haklarını kullanacak” dedi.

    Türk - İş Başkanı: Umutsuz değilim

    Atalay, gelinen süreçle ilgili, Türk - İş Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile önceki akşam saatlerinde sözleşmeyle ilgili görüştüğünü belirten Atalay, “Bakan hanım, ‘bize 1 -2 gün müddet verin bununla ilgili bir çalışma yapalım’ dedi. Yarın ya da öbür gün haber verirler diye düşünüyorum. Dünkü görüşmeden çok da umutsuz değilim” dedi.

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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