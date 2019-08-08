08.08.2019 - 08:33| ANKARA Milliyet
Türk - İş Başkanı: Umutsuz değilim
Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolüyle ilgili, “Sayın Cumhurbaşkanı’na ve ülkeyi yönetenlere sesleniyorum, vaktimiz kalmadı, işçilerin taleplerini lütfen yerine getirin. Ya anlaşacağız ya da arkadaşlarımız kanundan doğan haklarını kullanacak” dedi.
Atalay, gelinen süreçle ilgili, Türk - İş Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile önceki akşam saatlerinde sözleşmeyle ilgili görüştüğünü belirten Atalay, “Bakan hanım, ‘bize 1 -2 gün müddet verin bununla ilgili bir çalışma yapalım’ dedi. Yarın ya da öbür gün haber verirler diye düşünüyorum. Dünkü görüşmeden çok da umutsuz değilim” dedi.