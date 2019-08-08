Türk - İş Başkanı: Umutsuz değilim

Atalay, gelinen süreçle ilgili, Türk - İş Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile önceki akşam saatlerinde sözleşmeyle ilgili görüştüğünü belirten Atalay, “Bakan hanım, ‘bize 1 -2 gün müddet verin bununla ilgili bir çalışma yapalım’ dedi. Yarın ya da öbür gün haber verirler diye düşünüyorum. Dünkü görüşmeden çok da umutsuz değilim” dedi.