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    HaberlerEkonomi‘Türk kirazı’ Asya’yı fethediyor
    14.08.2019 - 08:28| EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Türk kirazı’ Asya’yı fethediyor

    Tekfen Tarım bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve, Çin’e yaptığı kiraz ihracatından sonra Türk meyvecilik tarihinde ilk kez Güney Kore’ye kiraz ihraç etti.

    ‘Türk kirazı’ Asya’yı fethediyor

    Güney Koreli yetkililer tarafından bizzat Alanar Alaşehir tesislerinde incelenen kirazlar, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve bakanlık temsilcilerinin katıldığı törenle Seul’e doğru yola çıktı.

    Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, “Türkiye ihracatına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

    Açılan yoldan farklı meyvelerin de ilerleyeceğine inandığını belirten İnce, Türk tarımının gelişmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Kiraz ihracatına yönelik görüşlerini aktaran Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Avrupa, Rusya ve Çin pazarından sonra Güney Kore’ye de kiraz ihracatının yapılmasıyla birlikte kirazımız daha çok rağbet görecek, üreticilerimiz daha iyi gelir elde etme imkânı bulacak. Bu durum önümüzdeki süreçte sadece kirazla sınırlı kalmayacak, diğer tarımsal ürünlerimizin de pazar olanaklarının artmasına vesile olacak” diye konuştu.

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