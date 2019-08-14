‘Türk kirazı’ Asya’yı fethediyor

Güney Koreli yetkililer tarafından bizzat Alanar Alaşehir tesislerinde incelenen kirazlar, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve bakanlık temsilcilerinin katıldığı törenle Seul’e doğru yola çıktı.

Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, “Türkiye ihracatına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Açılan yoldan farklı meyvelerin de ilerleyeceğine inandığını belirten İnce, Türk tarımının gelişmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Kiraz ihracatına yönelik görüşlerini aktaran Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Avrupa, Rusya ve Çin pazarından sonra Güney Kore’ye de kiraz ihracatının yapılmasıyla birlikte kirazımız daha çok rağbet görecek, üreticilerimiz daha iyi gelir elde etme imkânı bulacak. Bu durum önümüzdeki süreçte sadece kirazla sınırlı kalmayacak, diğer tarımsal ürünlerimizin de pazar olanaklarının artmasına vesile olacak” diye konuştu.