Türk lirasına güvenen kazanıyor

Borsa ve devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

“Ağustos 2018’den bugüne Türk lirası varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101.5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33.3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı.”

Albayrak, paylaşımında konuya ilişkin bir infografiğe de yer verdi.

Finansal yatırım araçlarının getirilerinin karşılaştırmalı olarak gösterildiği infografiğe göre, 31 Ağustos 2018’den bugüne dolar ve euro, Türk lirası karşısında sırasıyla yüzde 9.8 ve yüzde 13.7 değer kaybetti. Söz konusu dönemde orta vadeli DİBS, yatırımcısına yüzde 68.3 getiri sağladı.

2019 yılında da uzun ve orta vadeli DİBS yatırımcısı, sırasıyla yüzde 39.1 ve yüzde 34 getiri elde etti. Geçen yıl BIST 100 endeksi yüzde 29.7 değer kazandı.

Japon Nikkei’ye konuştu

Öte yandan, Bakan Albayrak Türk lirasının dolar karşısında 5.7 ile 5.9 bandında “rekabetçi göründüğünü” söyledi. Japon Nikkei gazetesine yaptığı açıklamada Albayrak, “İthalat ve ihracattaki gelişmelerin yanı sıra cari açıktaki dengelenmeye baktığımızda döviz kuru rekabetçi görünüyor” dedi. Reuters’ın haberine göre, kamu bankalarının dolar satmasının, hükümetin para birimini istikrara kavuşturması girişimlerinden biri olup olmadığı sorusuna da Albayrak, şu yanıtı verdi:

“Serbest piyasa kuralları dahilinde, kamu bankaları hem kamu yararını hem de kârlılığı izlemektedir ve bu böyle devam edecektir.”