İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi (İTOB) Ticaret Merkezi Temel Atma Töreni’nde konuşan Varank, gündemdeki son gelişmelere değinerek şunları söyledi:



“Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyin. Türk lirasının arkasında durun. Dış şokların sebep olduğu kur dalgalanmaları, sizi Türk lirasından asla uzaklaştırmasın. Nasıl ki sahada teröristlerin karşısında kahraman ordumuz varsa Türkiye ekonomisini çökertmek isteyenlerin karşısında işte buradaki gibi sağlam ve dirayetli iş dünyamız, emekçilerimiz, güçlü üretim ekosistemimiz var. Türkiye, kimseye muhtaç olmadan hem kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırır hem de ekonomisini korur.”



Başarı hikayesi



Varank, daha sonra TÜYAP, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliği ve Makina İmalatçılar Birliği’nin (MİB) desteğiyle düzenlenen MAKTEK İzmir Fuarı 2019’un açılışında sanayicilere seslendi. Varank buradaki konuşmasında da şunları söyledi:



“Hiçbir şekilde yaşanan gelişmeler sizleri endişeye sevk etmesin. Aksine Türkiye ulusal güvenliğini teminat altına alacak kararlı adımları atarak, büyüyen ekonomisine de güçlü bir zemin hazırlıyor. Türkiye’ye yönelik uluslararası yatırım ilgisi işte bunun bir göstergesi. Önümüzdeki dönem, Türkiye ekonomisinin yeni başarı hikayesine tüm dünya şahit olacak.”