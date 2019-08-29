Türk midibüsler Fransa seferine çıktı

Avrupa pazarında önemli bir yeri olan Fransa pazarında yüzde 6 olan midibüs satış payını son 4 yılda yüzde 33’e çıkaran firma, minibüs segmentinde ise 4 yıllık süreçte pazar payını yüzde 2’den yüzde 41’e yükseltti. Son 4 yıllık başarılı tabloyu 2019’un ilk 6 ayında da devam ettiren Anadolu Isuzu, 7-10 metre arasındaki minibüs ve midibüs segmentlerinde en çok araç satışı yapan marka oldu.

93 milyon euro ciro

Geçen yıl tüm ihracat pazarlarına 962 adet araç satışı gerçekleştiren ve 93 milyon euro’luk ciro elde ederek kendi rekorunu kıran Anadolu Isuzu, Fransa pazarındaki satış başarısını 2015 yılından bu yana istikrarlı şekilde devam ettirdi. 2015 yılında Fransa’da yüzde 6 olan midibüs pazar payını hızla yükseltti.

Rakiplerine fark attı

Minibüs segmentinde Fransa pazarında 2015 yılında yüzde 2’lik paya sahip olan Anadolu Isuzu, 2016 yılında yüzde 16’ya, 2017 yılında yüzde 19’a ve 2018 yılında yüzde 41 pazar payına ulaşarak bu segmentin de lideri oldu. 2019 yılı ilk 6 aylık satış rakamlarına göre de Fransa pazarında en çok minibüs satan marka olan Anadolu Isuzu, en yakın rakibine yüzde 272 fark atarak yeni bir rekora imzasını attı. Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Anadolu Isuzu’nun Fabrikasında üretilen minibüs ve midibüsler, özellikle Fransa’nın önemli şehirlerinde ve adalarında çok tercih ediliyor.