Türk mobil oyunu Japonya’yı fethetti

Uygulama pazarının en büyük oyuncuları arasında yer alan Peak, büyüklüğü 100 milyar doları aşan pazardaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şirketin imzasını taşıyan mobil oyunlardan Toon Blast, Amerika ve Avrupa’dan sonra şimdi Japonya’da en çok indirilen oyunlar sıralamasında birinciliğe yükseldi.

26’ncı sırada

Japonya’nın Çin ve ABD’nin ardından dünyanın en büyük üçüncü mobil uygulama pazarı konumunda bulunduğunu söyleyen Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, Peak’in mobil uygulamalardan en çok gelir elde eden şirketler sıralamasında dünyada 26’ncı sırada yer aldığını anımsattı.

Peak, 2010 yılında İstanbul’da kuruldu. Mobil oyun alanında önemli başarılara imza attı. Firmanın geliştirdiği Toon Blast bir blok oyunu. Aynı renkli en az iki adet taşı yan yana ya da üst üste getirip herhangi birinin üstüne tıkladığınızda bitişik olan aynı renkten blok patlıyor.

Milyarlarca insana ulaşıyor

Firma kurucuları büyük rüyalarını gerçekleştirmek için mobil oyunu ana uzmanlık alanı olarak seçti. Oyun oynamak dünyada, yaş, cinsiyet ve milliyetten bağımsız önemli bir alan. Peak, dünya genelinde milyarlarca insana ulaşabilecek doğru ürünleri yarattığını düşünüyor.

Peak, Toy Blast’ı 2015’de lanse etti. Toon Blast’ı ise 2017’de duyurdu. İki oyun da puzzle oyunu dünyasını fethetti ve çok hızlı sevilen oyunlar arasına yükseldi.