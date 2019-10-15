Türk mücevheriyle Avrupa atağında

Mücevher sektörünün önemli markalarından Atasay, Avrupa atağına kalktı. Almanya’nın Mannheim şehrinde ilk mağazasını geçen hafta açan marka, yıl sonuna kadar Fransa’da en az üç mağaza ve iki korner açacak. Firma Ortadoğu’daki atağını da sürdürecek.



Markanın dördüncü kuşak temsilcisi ve CEO’su Atasay Kamer, Almanya’nın diğer şehirlerinde ve Fransa’da yeni mağazalar açacaklarını belirterek, “Fransa Paris’te büyük bir markayla işbirliğine gideceğiz. Bu markanın mağazalarında kornerlarımız olacak. Ayrıca AVM’lerle anlaşma aşamasındayız. AVM’de en az üç mağazamız ve kornerlarımız olacak. Oradan da İngiltere’ye uzanmayı hedefliyoruz” dedi.



Çin hedefte



Türkiye’de 171 mağazaları olduğunu aktaran Kamer, “Burada açacağımız mağaza en fazla 200 olur. Artık bir doyum noktasına ulaşıyorsunuz. Artık deneyimimizi dünyaya taşımak istiyoruz. Dördüncü nesil olarak markayı yurtdışına taşımak benim görevim. O köprüyü ben kuracağım. Üç yıldır bu açılımın içindeyiz. Meyvelerini almaya başlıyoruz” diye konuştu.



Kamer, bir yandan Ortadoğu’daki mağazalaşma atağını da sürdüreceklerini dile getirerek, “Birleşik Arap Emirlikleri’nde 15 mağazamız var. Irak’ta 2, Katar’da 1. Bu ülkelerde de varlığımızı daha güçlendireceğiz. Yeni bir atak daha yapacağız. Ayrıca Türki Cumhuriyetlere de bakıyoruz. 2019 yılı sonunda Ortadoğu’da 3, Avrupa’da 4 olmak üzere 7 yeni mağaza açacağız. Yurtiçinde 6 yeni mağaza planlıyoruz. Bu yılıl toplamda 184 mağazayla kapatacağız” ifadelerini kullandı.



Avrupa ve Ortadoğu’daki yapılanmalarını iyi oturttuktan sonra ise beş yıl içinde hedeflerinin Çin pazarına girmek olduğunu vurgulayan Atasay Kamer, “Çinli turist hem Türkiye’deki mağazalardan hem de Dubai’den bizi tanıyor. Dubai Mall’deki mağazamızdan çok alışveriş yapıyorlar. Bu ülkeye girmek istiyoruz. Beş yıl içinde bu ülkeye açılacağız” bilgisini verdi.



842 milyon TL ciro hedefi var



Atasay Kamer, finansal sonuçlarıyla da ilgili de “2019 yılı ciro hedefimiz yurtiçi ve yurtdışı dahil 842 milyon TL. Ciro hedefimizin şu ana kadar yüzde 81’ini gerçekleştirdik. Ekim 2018, Ekim 2019 karşılaştırmasında ise şu ana kadar yüzde 12.8’lik artış gerçekleştirdik” bilgisini verdi. Son dönemdeki altın fiyatlarını da değerlendiren Atasay Kamer, “Önemli olan fiyatın inip çıkması değil sabit kalması. İniş çıkışı talebi anlık etkiliyor. Böyle dönemlerde ilk kesilen lüks harcama oluyor ancak biz yaptığımız kampanyalarla, herkes için erişilebilir olarak soru işaretlerini alıma doğru kaydırıyoruz” dedi.



Çadır Günleri başlıyor

Atasay, 17-20 Ekim tarihlerinde ise geleneksel Çadır Günleri’ni başlatıyor. 10’uncu yılına gelen Çadır Günleri’nde 9 yılda 200 bin ziyaretçiye ulaşıldı. Çadırın 9 yıllık cirosu ise 131 milyon TL olarak gerçekleşti. Atasay Kamer, bu yıl 10’uncu yıla özel etkinlikler yapacaklarını belirterek, Çadır Günleri’ndeki hikayeleri kitaplaştırmayı da planladıklarını söyledi. Çadır Günleri’yle ilgili birkaç hikaye şöyle: “Market alışverişine gider gibi elinde alınacak takı listesiyle gelenler var. 4 çocuk sahibi olup hayatında hiç değerli takı sahibi olmayan kadınlar eşleriyle çadıra geliyor. Yurtdışından da ziyaretçi geliyor. Üç yıl üst üste çadırı İzmirli bir misafirle beraber açtılar.”

Yeniden yapılandı



Dört yıl önce CEO’luk görevine geldikten sonra şirketi ve markayı yapılandırdıklarından da bahseden Atasay Kamer, şunları söyledi:



“Dubai Mall’de başka bir mağaza açmak istediğimizde bize merkezin yönetimi markamızı yenilememiz ve yeni nesle uygun hale getirmemiz gerektiğini söyledi. Bundan sonra yapılandık. Atasay hem annemizin markası algısına sahip ama hem de gençleri yakalamalıydı. Atasay logosunu, teknik altyapımızı yeniledik. Artık her bütçeye uygun ürün üretiyoruz. Biz mücevherin Zara’sı olmak isteğindeyiz. Bu yenilikleri yaptıktan sonra o AVM’de yeni mağaza açmamıza izin verildi hem de yıllardır beklediğimiz Mall of Emirates’de mağaza açtık.”

