Türk şirketler ‘hızlı ve cesur’ kararlar alıyor

20 ülkede uygulanan ve Türkiye’de ikinci kez düzenlenen program kapsamında; katılımcı şirketler Deloitte koçları tarafından incelendi. Başvuran 95 şirketten 37’si finalist olarak jüri karşısına çıktı. Strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar olmak üzere dört ana başlıkta incelenen 37 şirketin 15’i ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ unvanı aldı. 2M Kablo, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Ege Kimya, Ekin Kimya, Epsan, Gün+Partners, Kırpart A.Ş., METYX Composites, Onurcan Ambalaj, Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Sönmez Transformatör, Sun Tekstil, Transorient, Turaş Gaz Armatürleri, VSY Biyoteknoloji ve İlaç unvanlarını düzenlenen törenle aldı.

Program kapsamındaki çalışmalar sonucunda Türk şirketlerinin güçlü ve zayıf özellikleri de tespit edildi. Buna göre, güçlü özellikleri; ‘hızlı ve cesur kararlar alabilme yeteneği, aile itibarı ile işin başarısını özdeşleştirme, değerlere bağlılık, kültür ve adanmışlık, bilgi ve deneyim ile iş modeline derinlemesine hakimiyet’ olarak belirlendi. Zayıf yönleri ise, ‘kurumsallaşma konusundaki eksiklikler, ardıl planlama, risk yönetimi, dijitalleşme ve şeffaf raporlama olarak sıralandı.

‘Değerini yükseltir’

Tören öncesi gazetecilerle yapılan toplantıda konuşan program jürilerinden Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, orta ölçekli aile şirketleri için programı önemli bir fırsat olarak gördüğünü söyledi. Akın, “Programın şirketleri kurumsal anlamda yönlendirmesi, bana göre ‘satılabilir hale gelmeleri’ açısından önemli. Çünkü eninde sonunda şirketlerin hisse senetleri bir değer ifade edebilmeli. Şirketin değerini belirleyen alıcıdır. Şirketin değerini maksimuma yükseltmek için bu tür programlardan geçmek çok önemli” dedi.

‘Yol gösterici’

Logo Yazılım’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen programda Koç Üniversitesi akademik destekçi, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT), Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ise iş ortakları olarak destek verdi.

Ümit Boyner’in başkanlığını üstlendiği jüride; Ali Sabancı, Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, Buğra Koyuncu, Orhan Turan, Umran İnan ve Zeynep Bodur Okyay yer aldı.

Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, “Bu program için özel olarak eğitilmiş yöneticilerimizden oluşan 23 Deloitte koçu, finalist şirketleri 360 derece analizlerle toplam 1000 saat inceledi... Gelecek yıllarda Türkiye kazananlarının global platformda da temsil edilmesi planlanıyor” dedi.