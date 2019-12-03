Türk şirketlerden Akkuyu’da 6 milyar dolarlık iş takibi

Her biri bin 200 MW olan 4 adet reaktör kurulması planlanan ve ilk yatırım maliyetinin 20 milyar dolar olması beklenen santral için inşaat, montaj ve nükleer güvenliği etkilemeyen ekipmanlar için Türk şirketleri devreye girecek. Söz konusu alanlarda Türk firmaları için yaklaşık 6 milyar dolarlık bir iş potansiyeli oluşması bekleniyor.

IC İçtaş’ın ana yüklenici olarak Akkuyu’ya dahil olmasının ardından diğer yerli şirketlere de yol açıldı. Bu kapsamda Rus Titan2-IC İçtaş ortaklığı santralin ana yüklenicisi olarak çalışacak ve ihalelerin düzenlenmesinden sorumlu olacak. Ana yüklenici ile potansiyel Türk tedarikçilerin tanışması için bir seminer düzenlenecek.

Ofis kurulacak

İstanbul’da kurulacak ofis aracılığıyla Türk firmaları ana yüklenici ile daha rahat temas kuracak, teknik sorularına cevap alacak. TSE’nin Rusya tarafından ana malzeme kuruluşu olarak tanınması ile standart karşılaştırma tabloları da hazırlanacak.