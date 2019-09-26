Türk sütü 88 ülkede tüketiciyle buluşuyor

SETBİR’den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Sütçülük Federasyonunca (IDF) İstanbul’da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi devam ediyor.

Zirvenin ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde Süt Sektörünün Rolü Nasıl Maksimize Edilebilir?’ başlıklı oturumunda konuşan SETBİR Başkanı Tezel, şunları söyledi:

Refaha katkı sağlıyor

“Beslenmemiz için ihtiyaç duyduğumuz temel besin ögelerinin kaynağı olan süt, aynı zamanda yüksek ekonomik değer yaratan, dolayısıyla toplumsal refaha yüksek oranda katkı sağlayan bir gıdadır.

Süt tüketiminin sağlığımıza faydalarının yanı sıra üretilmesi de çok önemli bir ekonomik faaliyettir. Süt sektörü, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme konusunda en duyarlı sektörlerden.”

‘Süt hayvancılığıyla sürdürülebilir refahı yakalayabiliriz’ değerlendirmesi yapan Tarık Tezel, Türkiye’de süt ve süt ürünleri sektöründe kamu otoritesince onaylı, kayıtlı ve denetimli 2 bin 294 işletmenin faaliyet gösterdiğini aktardı.