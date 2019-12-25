Türk Telekom fiberde 7.5 milyon kilometreye ulaştı

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şirketin fiber yatırımlarında geldiği son noktayı ve gelecek dönem hedeflerini paylaşmak üzere basın mensuplarıyla İstanbulda bir araya geldi.

"Türk Telekom olarak Türkiyeyi adeta fiber ağlarla ördük" diyen Önal, "Türkiyenin 81 ilini köşe bucak sararak, yatırım yapmadık yer bırakmadık. Fiber şebekemiz ile ulaştığımız hane sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun üzerinde artırmayı başardık" dedi ve ekledi:

"Gururla söylemek isterim ki;Türk Telekomun fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7.5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı.

"Uluslararası kuruluşlar, ülkelerdeki mevcut fiber altyapıyı; fiberle erişilen hane sayısı, hane fiber penetrasyonu ve abone fiberleşme oranı gibi, daha doğru ve tutarlı sonuçlar veren metriklerle karşılaştırmayı tercih ediyor.

"Fiber altyapılarıyla ilgili OECD ülkeleriyle Türkiye arasında bir kıyaslama yapılacaksa uluslararası geçerliliği olan kriterler baz alınmalıdır.

"Türkiyede çeşitli kaynaklar tarafından gündeme getirilen yurt dışındaki fiber uzunluk verileri, fiber kabloların içlerinde bulunan tekil kablo uzunluklarının ayrı ayrı hesaplanmasıyla elde ediliyor.

"Bu şekilde bir hesaplama yapıldığında Türk Telekomun ülke genelindeki fiber uzunluğu da 7,5 milyon kilometreye ulaşıyor."

Sadece son iki yılda fiber hizmet verilebilecek hane sayısını ikiye katladıklarını söyleyen Ümit Önal, yapılan bu yatırımlarla iki yılda yaklaşık 2.2 milyon yeni haneye internet erişimi sağladıklarını söyledi.

Türkiyenin genişbant hane penetrasyonunu son iki yılda yüzde 47den yüzde 57ye yükselttiklerine dikkat çeken Önal, 2020de Türkiyenin her mahallesine fiber götürme hedefiyle çalışmalarının süreceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye genişbant internet penetrasyonunu yüzde 70 seviyelerine taşıma konusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

"Önümüzdeki yıl İstanbulda altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye, bir hafta içerisinde fiberi yaşadıkları sokağa getirme sözü veriyoruz.

"İnanıyorum ki bu vaadimiz; Türk Telekomun müşteri memnuniyetine verdiği önem açısından da, 2020nin nasıl bir yıl olacağına dair ipuçları veriyordur.

"Türk Telekom olarak altyapı yatırımlarımızın hızını kesmeden milli teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz. Türkiye için değer yaratarak Türkiyeyi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz."