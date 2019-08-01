Türk Telekom’da bayrak değişimi

Türk Telekom’da CEO’luk görevine Ümit Önal getirildi. Ümit Önal, 2016 yılından bu yana Türk Telekom’da Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerini üstleniyordu.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan atama kararı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamak vizyonuyla çıkılan yola, Türk Telekom’da yöneticilik yaptığı satış, pazarlama ve müşteri operasyonlarında büyük başarılar elde eden Ümit Önal ile devam edeceklerini söyledi.

‘Değer üretiyoruz’

Dr. Ömer Fatih Sayan şunları kaydetti:

“Ülkemizin bilgi toplumuna geçiş sürecini yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle ve teknoloji odaklı yatırımlarımızla destekliyoruz. Bugün sayıları 34 bine yaklaşan Türk Telekom ailesinin her bir ferdi, yurdun her köşesine teknoloji ve kesintisiz iletişim taşımak amacıyla, büyük bir heyecanla değer üretiyor. Ümit Önal, aramıza katıldığı ilk günden bu yana bu büyük heyecanın ve Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonumuzun bir parçası oldu. Satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerinde üstlendiği görevlerde son derece başarılı oldu.”

Abone sayısı arttı 47 milyona ulaştı

Geçen yıl 4.3 milyon net yeni abone kazanımıyla 2008’deki halka arzından bu yana en iyi abone artış rakamını yakalayıp toplam abone sayılarını 46 milyona yükselttiklerini belirten Sayan şöyle devam etti:

“2019 Haziran ayı sonu itibariyle toplam abone sayımız 47 milyona, mobil abone sayımız ise pazar payı hedeflerimize uygun bir şekilde 22.4 milyona ulaştı. Yeni CEO’muz Ümit Önal’ın yönetiminde, Türk Telekom’u daha büyük hedeflere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Ayrıca, CEO koltuğunda yaklaşık 3 yıldır şirketimize pek çok katkılar sunan Sayın Dr. Paul Doany’ye de yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum.”

2016 yılında TT ailesine katıldı

Çalışma hayatına medya ve iletişim sektöründe başlayan Ümit Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu’na katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2015’te Digitürk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenen Ümit Önal, Digitürk’ün BeIN gruba satış sürecini yönetti.

2016 yılı sonunda Türk Telekom ailesine katılan Ümit Önal, 2016-2018 yılları arasında Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi, bunun yanı sıra 2018 Aralık ayından itibaren şirketin Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de sürdürmekteydi.