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    HaberlerEkonomi Haberleri Türk Telekom’dan gençlere Selfycard
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    05.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk Telekom’dan gençlere Selfycard

    Türk Telekom, ön ödemeli alışveriş kartı Selfycard’ı tanıttı. Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er’in verdiği bilgiye göre VISA özellikle Selfycard’a sahip olmak için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor.

    Türk Telekom’dan gençlere Selfycard

    Bu da Selfycard’ı gençlerin kullanmasına olanaklı hale getiriyor. Karta aylık 750 liraya kadar para yüklenebiliyor ve yüklenen para hem yüz yüze alışverişte hem de internet alışverişlerinde kullanılabiliyor. Selfycard’ı ininal iş birliği ile çıkardıklarını aktaran Er, Selfycard kullanıcılarının mevcut tüm İninial kampanyalarından yararlanabileceğini bildirdi. İninal CEO’su Ömer Suner de, “Selfycard ile Türk Telekom, Selfy üyesi gençlere özel 5GB internet hediyesiyle artık oyun tutkunlarına daha da kolay ulaşabilecek. İş birliğimiz kapsamında Selfycardları ilk olarak D&R mağazalarından satışa sunacağız” dedi.

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