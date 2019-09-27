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    HaberlerEkonomiTürk Telekom'dan özür açıklaması
    27.09.2019 - 14:40 |

    Türk Telekom'dan özür açıklaması

    Dün yaşanan 5.8'lik İstanbul depreminde GSM operatörlerinden kaynaklanan aksamalar üzerine Türk Telekom açıklama yaptı.

    Türk Telekom'dan özür açıklaması

    Türk Telekom'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Türk Telekom Ailesi olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptığımız mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen deprem, şebekemizde aksamalara neden olmuştur.

    Mobil abonelerimize bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamamanın derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.

    Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır.

    Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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