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    HaberlerEkonomiTürk Telekom’dan üç ay bedava kampanyası
    12.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Türk Telekom’dan üç ay bedava kampanyası

    Türk Telekom, okul heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri için cazip fiyat ve limitsiz interneti buluşturduğu yeni bir kampanya hazırladı.

    Türk Telekom’dan üç ay bedava kampanyası

    ‘3 Ay Bedava’ kampanyası ile operatör, ailelere harcamaları konusunda destek olmanın yanı sıra öğrencilere de eğitim paketleri ve dijital servislerden ücretsiz olarak faydalanma imkanı sunuyor. Türk Telekom’un yeni müşterileri bu kampanyadan ilk 3 ay hiçbir ücret ödemeden, sonraki 24 ay ise sabit fiyat garantisi ile 74.90 TL’den başlayan her şey dahil fiyatlarla faydalanabiliyor.

    Ücretsiz servisler

    Türk Telekom, eğitimden eğlenceye, güvenlikten bulut ürünlerine kadar kapsamlı ileri düzey dijital servisleri de bu kampanya ile birlikte ücretsiz sunuyor. Kampanyaya yeni gelen bireysel evde internet müşterileri, 27 ay kalma sözü ile TT Wi-Fi Limitsiz, Muud Premium Üyelik, McAfee Total Protection 3 Lisans, TT Dijital Depo 10 GB ürünlerinden 27 ay boyunca, Türk Telekom Akademi İngilizce Dil Paketi ürününden 12 ay boyunca ücretsiz yararlanabilecekler.

    Temel eğitim paketleri

    Kampanyada ücretsiz sunulan temel eğitim paketleri şöyle:

    Hedefim İngilizce (6-20 yaş arası, orta/ileri seviye İngilizce ihtiyacı olanlar için.)

    Buki Paketi (5-8 yaş arası okul öncesi öğrenciler için.)

    Tedy’s Ready (6-10 yaş arası çocuklara yönelik eğlenceli İngilizce öğreten paket.)

    Hızlıgo (12 ve üzeri yaş grubu için hızlı okuma teknikleri geliştiren paket)

    Kayıp Sesler Ülkesi (İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma yazma öğrenmesini sağlayan paket.)

     

    KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
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