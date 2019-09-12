Türk Telekom’dan üç ay bedava kampanyası

‘3 Ay Bedava’ kampanyası ile operatör, ailelere harcamaları konusunda destek olmanın yanı sıra öğrencilere de eğitim paketleri ve dijital servislerden ücretsiz olarak faydalanma imkanı sunuyor. Türk Telekom’un yeni müşterileri bu kampanyadan ilk 3 ay hiçbir ücret ödemeden, sonraki 24 ay ise sabit fiyat garantisi ile 74.90 TL’den başlayan her şey dahil fiyatlarla faydalanabiliyor.



Ücretsiz servisler



Türk Telekom, eğitimden eğlenceye, güvenlikten bulut ürünlerine kadar kapsamlı ileri düzey dijital servisleri de bu kampanya ile birlikte ücretsiz sunuyor. Kampanyaya yeni gelen bireysel evde internet müşterileri, 27 ay kalma sözü ile TT Wi-Fi Limitsiz, Muud Premium Üyelik, McAfee Total Protection 3 Lisans, TT Dijital Depo 10 GB ürünlerinden 27 ay boyunca, Türk Telekom Akademi İngilizce Dil Paketi ürününden 12 ay boyunca ücretsiz yararlanabilecekler.



Temel eğitim paketleri



Kampanyada ücretsiz sunulan temel eğitim paketleri şöyle:



Hedefim İngilizce (6-20 yaş arası, orta/ileri seviye İngilizce ihtiyacı olanlar için.)

Buki Paketi (5-8 yaş arası okul öncesi öğrenciler için.)



Tedy’s Ready (6-10 yaş arası çocuklara yönelik eğlenceli İngilizce öğreten paket.)



Hızlıgo (12 ve üzeri yaş grubu için hızlı okuma teknikleri geliştiren paket)



Kayıp Sesler Ülkesi (İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma yazma öğrenmesini sağlayan paket.)