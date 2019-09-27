27.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Türk Telekom’dan yeni teknolojiler
Türk Telekom, odağını e-Sim ve e-Call teknolojilerine çevirdi. Bütünleşik ve uzaktan programlanabilir olan bu teknolojilerle firma, nesnelerin interneti alanında maliyet tasarrufu, üretim esnekliği ve lojistik avantaj sunmanın yanı sıra tüketicilere de cep telefonu, tablet gibi günlük hayatta sıkça kullanılan cihazlarda yeni nesil müşteri deneyimi sunacak.
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yeni nesil araçların geliştirilmesinde çığır açacak ve insan hayatını kurtarabilecek e-Call teknolojisini sunmaya hazır olduklarını, e-Sim teknolojisini gelecek yılın başında uygulamaya geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.