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    HaberlerEkonomiTürk turizmi iyi sınav verdi
    16.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk turizmi iyi sınav verdi

    Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasında sektör olarak iyi bir sınav verildiğini belirterek, “Bundan almamız gereken dersler var” dedi.

    Türk turizmi iyi sınav verdi

    Ayık, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen Geleneksel AKTOB Buluşması’nda, Türkiye’de katma değer oluşturan en önemli sektörün temsilcileri olduklarını söyledi. Sektörün geleceğini çok iyi gördüklerine değinen Ayık, sorunların çözümü için birlikte hareket edilmesi gerektiğini bildirdi. Thomas Cook’un iflasının sektöre önemli dersler kazandırdığına işaret eden Ayık, şöyle konuştu:

    “İflasın açıklanmasından itibaren çok bilinçli hareket edildi. Sektör temsilcileri olarak özverili bir çalışma yürüterek, tüketicileri mutlu şekilde ülkelerine gönderdik. Thomas Cook olayında iyi bir  sınav verdik. Bundan almamız gereken dersler var, yeniden bir yapılanma içindeyiz.”

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