TürkAkım gaz vermeye hazır!

Türkiye, geleceğe yön verecek enerji sektöründe adeta üs vazifesi görüyor. Dünya devi projeleri arka arkaya hayata geçiren Türkiye; Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde merkez olan TANAP projesini bitirdikten sonra; yakın zamanda TürkAkım’da da gaz akışını başlatacak.



Projede başlayacak gaz akışıyla Türkiye; güney ve güneydoğu Avrupa için enerji köprüsü haline gelip, bölgesel enerji piyasasındaki stratejik konumunu güçlendirecek. Ayrıca Türkiye, kendi enerji arz güvenliğini güçlendirirken, Avrupa’ya transit geçişten ücret de alabilecek.









Putin de geliyor



Rus doğal gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin daha önce Rusya’dan çıkış noktası Anapa’yı ziyaret eden Milliyet, dün de yapımı tamamlanan Türkiye’de alım noktası olan Kıyıköy’deki Türkiye Alım Terminali’ni gezdi.

Yıllık toplam taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan TürkAkım projesi 2 açık deniz boru hattından oluşurken, her hat 930 kilometre uzunluğunda. Projenin hem açık deniz, hem de kıyı ve kara kesimlerinin döşemesi daha önce tamamlanmış, Türkiye’de ulaştığı terminalin de bitirilmesiyle bütün olarak hazır duruma gelirken; ilk hat Türkiye’ye gaz akışını sağlayacak konuma geldi. İkinci hat da tamamlanırken, Bulgaristan sınırına kadar götürüldü.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenecek törenle resmi açılışını yapacağı projenin Kıyıköy terminalinde TürkAkım ekibinin basın davetiyle son gelişmeleri yerinde gördük.



‘%25’e denk’



Projenin sağlayacağı 31.5 milyar metreküp gazın 15 milyon hanenin yıllık ihtiyacını karşılamaya denk geldiğini belirtirken, Türkiye’ye iletilecek hattın 7.5 milyon haneye yetebilirken; doğal gaz tüketiminin yüzde 25’ine denk geldiğini söyledi. Aslı Esen, “Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan yaptırımların projeyi etkilemesini beklemiyoruz. Bu konuda bir endişemiz yok” dedi.









Arzı güvene aldı



TürkAkım Basın Sözcüsü Aslı Toksabay Esen, ‘operasyona hazırız’ derken, taahhütleri olduğu gibi 31 Aralık’a kadar işlemi tamamladıklarını söyledi. Toksabay Esen, “Ticari operasyona hazır durumda. Resmi açılışı 8 Ocak’ta yapılacak, daha önce gaz verilip verilmeyeceğini yetkili makamlar karar verebilir. İki paralel hat gaz dolu durumda. Biri 15.75 milyar metreküp olarak Türkiye’ye gaz verecek, diğer hat da yine 15.75 milyar metreküp gazı Bulgaristan sınırına kadar iletecek… Tükiye bir taraftan elle tutulamayan büyük kazanımlar elde ederken, diğer taraftan maddi artılara da erişiyor. Alternatif hatlarla Türkiye, enerji arz güvenliğinde doğal gazı direkt Rusya’da alabilir durumda. Ayrıca transit konumda olduğu için maddi artıları da olacak, transit geçiş ücreti alacak” dedi.









Mevcut durumda iki hatta 100 milyon metreküp doğal gaz dolu bulunuyor.



Sürekli denetlenecek



Boru hatları en az 50 yıl faaliyet gösterecek şekilde inşa edildi. Boru hattı Türkiye kıyısına Kıyıköy Alım Terminali’nde çıkıyor. Buradan sonra BOTAŞ tarafından inşa edilen birinci kara hattı doğalgazı Türkiye’nin iletim şebekesiyle buluşturacak.



Gazprom-BOTAŞ ortaklığınca yapılan ikinci kara hattı ise, doğalgazı Avrupa’ya sevkiyatı için Türkiye sınırına taşıyacak.



TürkAkım sistemine doğalgaz tedariki, Rusya’da Gazprom tarafından işletilen Russkaya Kompresör İstasyonu’ndan sağlanıyor. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın deniz kesimi tasarımını ve inşaatını gerçekleştiren South Stream Transport B.V. şirketi, projenin işletim aşamasında da operatör olarak görev yapacak.



TürkAkım’la Karadeniz’in altından taşınan doğalgaz, uzmanlarca sürekli izlenecek.